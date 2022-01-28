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又一國受害！「薯條慌」蔓延亞洲 馬來西亞麥當勞停售大薯

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
馬來西亞麥當勞（McDonald's）已被迫停售大薯，是繼日本後亞洲新一個馬鈴薯短缺受害者。路透
馬來西亞麥當勞（McDonald's）已被迫停售大薯，是繼日本後亞洲新一個馬鈴薯短缺受害者。路透

受供應鏈問題的影響，馬來西亞麥當勞（McDonald's）已被迫限量供應薯條，顯示亞洲又有一個國家成為馬鈴薯短缺的受害者。

麥當勞已證實，旗下馬來西亞分店「如今遭遇供應的挑戰」，自24日起就停止販售大薯以及附大薯的餐點。

在大馬有數百家分店的麥當勞說，將「緊盯」供應的情形，並盡快恢復供應大薯。

馬來西亞麥當勞本周也在社群媒體發文表示：「我們正面臨『薯條慌』（fry-tening）的供應短缺。」

疫情衝擊，全球供應鏈大亂，導致從食品到電子用品等商品都出現短缺。

1月稍早，台灣麥當勞表示，因供貨「不穩」，部分店家鬧「薯餅荒」，而這些薯餅是從美國進口的。

去年12月以來，日本麥當勞限制消費者只能買小薯，並怪罪疫情與加拿大洪水，影響馬鈴薯進口至日本。

麥當勞 馬來西亞 疫情 薯條

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