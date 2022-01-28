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LVMH上季財報優於預期 看好2022需求續增

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
精品業巨擘路易威登集團LVMH上季財報亮眼，預估2022年的精品、手提包及珠寶需求將持續攀升，延續消費者在年底購物季大買特買的熱潮。路透
精品業巨擘路易威登集團LVMH上季財報亮眼，預估2022年的精品、手提包及珠寶需求將持續攀升，延續消費者在年底購物季大買特買的熱潮。路透

精品業巨擘路易威登集團LVMH上季財報亮眼，全年營收創下歷史新高，反映消費者大手筆買進從高級訂製服到烈酒等奢侈品，幫助集團業績自疫情衝擊回升，該集團同時預估今年精品需求持續攀升。

LVMH周四（27日）盤後公布，2021年全年營收達642億歐元（716億美元），超越2019年寫下的歷史紀錄，當時尚未爆發新冠疫情並導致零售門市關門。這代表和2020年營收相比，去年的有機成長率達36%，比2019年成長14%。

LVMH去年第4季銷售加速成長至200.4億歐元，全拜金雞母路易威登（LV）和迪奧（Christian Dior）所賜。LVMH還握有軒尼詩干邑（Hennessy Cognac）和美妝業者Sephora等品牌。

LVMH旗下最大部門精品與皮革製品上季同店銷售大增28%，且該部門上季營收比2019年疫情爆發前的同期銷售額激增51%。

LVMH所有部門都寫下雙位數的成長增幅，其中成長步調最快的是包括Sephora在內的專門經銷部門，上季營收成長30%，因消費者在年底購物季湧入Sephora零售門市大買特買。

World Stars全球股票基金公司經理、私人投資公司J. Stern投資長羅斯巴赫說：「精品業者Burberry、Prada及歷峰集團（Richemont）的財報皆優於市場預期，市場也對LV財報抱持高度期待。LV上季財報不僅沒讓市場失望，甚至還滿足更高的期待。」

除了亞洲銷售強勁，LVMH指出美國是銷售最旺的國家，占2021年銷售比重達26%。有些分析師認為，美國市場將幫助LVMH更加壯大，特別是LVMH收購美國珠寶商Tiffany

滙豐銀行說：「LVMH在美國市場的版圖擴大，包括透過LV和Sephora的市占和Dior的大幅成長，加上收購Tiffany，這無疑是樂觀訊號。」

LV 美國 疫情 Dior Burberry Tiffany

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