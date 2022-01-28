美股勁揚後再挫 財報不敵Fed升息魅影 台積電ADR大跌

美國股市周四強勢上漲後又全數回吐漲幅，美元上漲，黃金大跌，投資人繼續對資產重新定價以反映聯準會（Fed）的鷹派作風。以下是紐約市場周四行情及分析師看法：

美股震盪交投中收低

美股周四再掀雲霄飛車的走勢，標普500指數回吐近2％的漲幅，而科技股為主的那斯達克100指數跌至6月以來的最低點。

特斯拉股價重挫12％，一日內蒸發1,000億美元市值，這家電動車製造商因供應鏈面臨挑戰而延後推出新車款。

英特爾獲利預測令人失望，拖累其他晶片製造商的股價走低，英特爾大跌7%，台積電ADR也重挫5.4%，較台北封關股價溢價縮到只有1.9%。費城半導體指數大跌4.8%，創下2021年3月8日以來最大單日跌幅。

蘋果跌0.3%，在公布財報前連續八天下跌，共跌8%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數微跌7.31點，或0.02%，報34,160.78點，標普500指數跌0.5%，報4,326.51點，那斯達克綜合指數大跌1.4%，報13,352.78點。

由於交易員對利率前景進行重新定價，今年以來的市值已經蒸發超過5兆美元。市場之前一直預計2022年升息四次，但在聯準會主席鮑爾暗示經濟和勞動市場在必要情況下能夠應付更快升息步伐之後，升息預期開始逐漸轉向五次 。

摩根士丹利跨資產策略師Andrew Sheets認為，美股難以適應政策緊縮的時代，將從贏家變為輸家。Oanda高級市場分析師Edward Moya發布報告說：「市場的波動性不會很快消失，因為那些逢低買入的人有了新信條：逢高賣出，」 寫道。「今天的股市上漲沒有持續，因為美國企業提醒我們，供應鏈問題持續存在，獲利預測也沒有提供任何樂觀的理由。許多交易員還在消化聯準會昨天到底做了什麼。」

「這是一個精神分裂的市場，」Ingalls&Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「有些人認為所有負面因素都已經減弱，另一些人則認為最糟糕的情況還在後頭。」

第4季財報季全面展開，標普500指數成份股公司中有145家已公布財報。根據路孚特的數據，其中79%的業績超過預期。根據路孚特的數據，分析師目前預計，標普500指數成份股企業第4季的整體獲利將同比增長24.2%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「這些財報，尤其是財測並不那麼鼓舞人心，這是本周迄今為止限制上漲的一個因素。」

美元勁升至兩年多來高點

美元指數（DXY）勁升至2020年7月以來的高點。聯準會前一天表示，可能在未來幾個月更快、更大幅度地升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.8%至97.239，創下兩個多月來最大的單日漲幅 。 2年期美國債券殖利率上升4個基點至1.19%，10年期公債殖利率下跌6個基點至1.81%。

歐元兌美元急挫近1%，至1.1133美元，為2020年6月以來的最低價位。日圓兌美元貶值0.6%至115.37日圓。

隨著聯準會暗示準備在3月開始升息以遏制通膨飆升，貨幣市場現在消化年底前將升息多達五次，每次25個基點的可能性。

OANDA高級市場分析師Ed Moya表示，大幅加息的前景已導致全球出現重大重置，「你根本不知道聯準會走多遠，因為我們不知道通膨真正見頂的確切時間」。 他認為，這波美元走強之勢還會持續一段時間。

主要商品均下跌 因美元勁升

油價從七年高點回落，因股市動盪、美元走強給大宗商品帶來壓力。黃金延續跌勢，因超預期鷹派的聯儲會凸顯了激進的抗通膨策略。倫敦市場銅價下跌，市場擔心聯準會的鷹派立場拖累經濟成長前景，且中國資金在春節假期前退出市場。

紐約原油期貨下跌0.9%，結算價報每桶86.61美元。3月交割布蘭特原油期貨下跌62美分，至每桶89.34美元。

「今天午後的油價疲軟主要是因為美元走強，石油市場再也無法忽視，」荷蘭合作銀行大宗商品策略師Ryan Fitzmaurice表示。但事實上，石油基本面是緊張的，因此，即使俄烏衝突小幅升級，也可能導致歐洲的石油供應受到衝擊。

美元周四走強，也令金價承壓。 ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示「儘管高通膨構成威脅——這種情況通常對黃金有利，但由於美元走強，這個貴金屬可能仍有進一步下跌的空間。」

高盛集團上調了12個月黃金目標價，從每盎司2,000美元上調至2,150美元，預料美國經濟成長將顯著減速，新興市場（除中國）將反彈。

現貨黃金下跌1.4%至每英兩1,794.92美元，觸及1月10日以來最低。紐約商品交易所4月黃金期貨下跌2%，結算價報每英兩1,795美元。

倫敦金屬交易所（LME）銅價下跌1.4%，結算價報每噸9,782美元。