馬斯克：特斯拉2年內不推新車 拚全自駕和機器人

美國電動車業巨擘特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天表示，特斯拉今年和明年最重要的產品將不是新車，而是全自動駕駛軟體及預期能協助生產工作的人形機器人。

路透社報導，一些特斯拉的駕駛因預期全自動駕駛功能不久將實現，而花費了1萬2000美元（約新台幣33萬元）購買特斯拉自駕軟體套件。目前有6萬特斯拉駕駛正在測試最新版自駕軟體，其他自駕軟體企業只能妄想這個規模。

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉財報會上表示：「我們今年若沒能讓全自動駕駛比人類駕駛安全，我會震驚。」他還預告，全自駕將成為「特斯拉最重要的利潤來源」。

馬斯克指出，從財務角度來看，自動駕駛有「絕佳好處」，例如自駕計程車（robotaxi）能讓一台車使用率提高5倍，因車主不用車時可派去載客。

不過，這位電動車產業最知名億萬企業家所提出的大膽承諾，仍面臨重大挑戰，無論是技術或監管層面。

特斯拉的自動駕駛技術運用攝影機和人工智慧（AI），避免其他對手如Waymo等也採用的雷達和光學雷達（lidar，又稱光達）等技術，但這種做法招致批評。

光達製造商Luminar的執行長羅素（Austin Russell）便告訴路透社，自駕技術「必須要能夠不只看到一個人，就在正前方，還得要有99.999999999%的可靠度。即使只壓過人一次，也非令人可接受的答案」。

研究自駕車安全多年的美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）教授古柏曼（PhilipKoopman）則指出，有個大問題是，若規模放大，不尋常的情況經常會意外出現。

他說：「若出現機器學習尚未被教導的新狀況，沒有人類駕駛來應付安全問題，很難確保全自動駕駛車輛的安全性。」

馬斯克還透露，特斯拉工程師正努力在明年推出名為Optimus的人形機器人，最終可解決人力短缺問題，短期則或許能夠在工廠搬運物品。

馬斯克表示，機器人的重要性可能高過車子。「我認為隨著時間推移，機器人有潛力成為比車輛更重要的產業。」