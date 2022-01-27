日經：新加坡積極發展半導體行業 2021年美資金占六成

集微網消息，據日經亞洲報導，周三公佈的數據顯示，以半導體企業為主的美國公司在新加坡的新資本投資中佔有重要地位。

負責吸引外資的新加坡經濟發展委員會報告稱，去年設施、設備和機械等新投資承諾的資金，達到118億新加坡幣（87.7億美元）。其中美國公司佔67.1%，即79億新加坡幣。

相比之下，總體數字較2020年大幅下降。2020年，新加坡吸引了172億新加坡幣的總投資，是十多年來的最高水平。

新加坡經濟發展委員會主席Beh Swan Gin在網上告訴記者，重點不是逐年波動，因為這些數字取決於某些項目的概況，但晶片製造支撐了2021年的數字。

由於美國半導體企業的加大投入，去年電子產品佔據新加坡投資承諾的最大份額，佔比達到42.3%，即50億新加坡幣。生物醫學製造業緊隨其後，佔比15%。

新冠大流行導致去年全球晶片短缺，汽車製造商遭受供應中斷，並使晶片緊缺成為各國政府面臨的緊迫問題。與此同時，新冠疫情也推動了全球對消費電子產品、數字服務以及相關晶片的需求。

新加坡想要在半導體行業的整個價值鏈中獲得發展，包括從晶片設計到晶圓製造再到封裝和測試，以及在研發和區域分銷等支持領域。

雖然新加坡已經公佈了數十億美元的半導體相關投資，但要與在全球佔據更大份額的其他亞洲晶片製造強國（例如韓國）相匹敵，新加坡還有很長的路要走。

新加坡正試圖支撐其電子行業，並設定了到2030年將製造業增長50%的目標，其中半導體部門將在這一進程中有突出表現。

「許多行業領導者認為，供應短缺將持續到2023年。」新加坡經濟發展委員會的Beh周三表示，「但我們對半導體的未來12個月，甚至可能24個月的前景保持樂觀。」