被鮑爾任內最鷹立場嚇到 美股指期續挫 日經指數大跌3%

美股期指和亞洲股周四大跌，聯準會（Fed）主席預告3月會升息，且有可能大幅縮表，驚動全球股市。

那斯達克100期指跌1.5%，標普500指數期指也跌1.3%。日本日經225指數跌幅擴大為3%，受到聯準會決策影響，美股周三幾全吐盤中漲幅。

滬深300指數也一度下跌1.64%，將自去年2月以來的階段收盤高點回落超過20%，進入技術性熊市。恒生指數跌逾2%，恒生科技指數擴大跌幅至逾4%。

鮑爾重申打壓高通膨的決心，聯準會也預料在開始升息之後也準備縮減資產負債表。

對聯準會利率最敏感的美國2年期債券殖利率創下近兩年來最大漲幅，飆升約13個基點至1.15%。

摩根大通首席美國經濟學家Mike Feroli在給客戶的一份報告中說：「鮑爾會後的這番談話可說是他擔任聯準會主席以來最鷹派的言論。」