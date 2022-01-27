特斯拉財報優於預期 估供應鏈問題延續至2022全年

電動車一哥特斯拉上季財報優於市場預期，但預料供應鏈問題將延續至2022全年，進而限制電動車生產。

從如此展望來看，即使是特斯拉也難逃供應鏈缺貨，許多大型車廠去年已身陷這個危機中。特斯拉還面臨另一項挑戰，就是今年預計開設兩座新廠房，但須設法解決晶片和其他零組件缺貨的問題。

研究機構CFRA分析師尼爾森表示，特斯拉對供應鏈的看法充滿警示的意味，也說特斯拉上季財報良好。

特斯拉周三（26日）盤後公布，上季營收躍增至177.2億美元，高於去年同期的107.4億美元，且優於分析師預估的165.7億美元。

特斯拉上季調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為40.9億美元，優於市場預估的38.9億美元。根據特斯拉執行長馬斯克2018年的薪酬方案，特斯拉達到這個獲利目標，似乎能讓馬斯克再取得一筆股票選擇權。

儘管面臨供應鏈逆風，特斯拉上季交車量達到30.86萬輛，刷新前一季的交車量紀錄。

特斯拉在聲明中說：「我們工廠在產能不足的情況下持續運作好幾季，供應鏈缺貨成為主要的限制因素，這個現象預料延續至整個2022年。」

特斯拉26日表示，德州奧斯汀新廠去年底開始生產Model Y，計劃在通過最終認證後開始交車，但未提出確切的時程表。特斯拉也說，將盡可能拉高加州廠房的產能，目標是今年產量超過60萬輛。

特斯拉26日漲2.07%，收報937.41美元，盤後交易幾經波動，最後與收盤價大致持平。