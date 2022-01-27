去年半導體投資363億美元太傷 三星上季獲利不如預期

三星電子上季營收連續四季創新高，但獲利不如分析師所料，受到擴大對晶片和顯示器先進技術支出的影響，三星發給員工特別獎金也有損獲利。三星電子周四股價變動不大。

三星電子發布新聞稿說，淨利為10.64兆韓元（89億美元），分析師原估均值為11.1兆韓元。三星電子去年12月發給員工特別獎金。營收成長24%至歷史新高76.6兆韓元。

三星電子表示，去年資本支出達到48.2兆韓元，光是半導體事業就有43.6兆韓元，換算成美元高達336億美元，高於台積電的300億美元。

第4季營業利益由上年同期9兆韓元增至13.9兆韓元，接近本月已公布初報值13.8兆韓元。

三星電子去年半導體事業營收成長29%至94.16兆韓元，據顧能統計在半導體業以營收計排名全球第一。