Fed升息訴求「靈活」 從美股急縮反彈漲勢看市場反應

聯準會（Fed）發出比預期更鷹派的論調後，美國股市周三全吐盤中強勁漲幅，由2%漲勢轉跌。 以上整理市場反應及分析師看法：

聯準會靈活 美股急縮

美國股市回吐漲幅，美債殖利率大漲，聯準會主席鮑威爾表示他支持3月升息，並且保持每次會議「保持虛心和靈活」。美國10年期公債殖利率逼近1.9%，2年期國債殖利率創下2020年3月以來最大單日升幅。與聯準會會議日期相關的利率交換市場走勢表明，聯準會3月下次會議上升息大約30個基點。

道瓊斯工業指數下跌129.64點，收在34,168.09點；標普500指數跌0.2%，至4,349.93點；那斯達克綜合指數收斂逾3%漲幅，終場微漲0.02%，至13,542.12點。

費城半導體指數上漲1.7%，台積電ADR漲0.5%，較台北交易股票溢價7.4%。

在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將關鍵利率維持在近零水平後，美股三大指數一度急升。但隨著聲明警告將很快開始上調聯邦基金目標利率區間，以對抗居高不下的通膨，漲幅很快回吐。聯準會主席鮑爾記者會後，美股進一步轉跌。鮑威爾警告稱，通脹仍高於長期目標，供應問題比之前想象的更大、更持久。

Oanda分析師Edward Moya表示，鮑爾講話後，更多升息的風險顯然升高了。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli指出，「當記者問鮑爾是否會考慮在每次會議升息，這意味著今年升息的次數將超過四次時，他並沒有說不會，這表明升息速度存在比任何人預期都要快得多的靈活性。」

美元升至五周高位

美元升至五周高位，鮑爾對升息將保持「虛心和靈活」的談話增加了不確定性。

Ameriprise Financial首席經濟學家Russell Price說：「聲明中仍有許多問題待解，特別是在縮減資產負債表方面。」道富環球市場(State Street Global Markets)北美宏觀策略主管Lee Ferridge表示，「聲明中現在提到的削減資產負債表的想法，讓我們認為將出現在6月的議程中。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.6%至96.478，漲至11月22日來最高水準。歐元兌美元貶值0.5%，至1.1241美元，日圓兌美元貶0.6%，至114.58日圓。

加拿大央行周三宣布，很快就會開始上調處於紀錄低點的利率，以抗擊通脹，加拿大經濟不再需要幫助來應對新冠疫情的影響。央行將利率維持在0.25%不變，令一些分析師感到意外。美元兌加幣升0.4%至1.2678。

金價回吐2022年漲幅

美元和基準美國公債殖利率走高，抑制了無利息黃金的需求。現貨黃金一度下跌1.7%至每英兩1,815.83美元，為11月22日以來最大盤中跌幅。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，「黃金出現下跌風險，現在政策上的許多模糊已經消失」。