砸錢太凶影響財務？英特爾本季財測弱於預期

英特爾（Intel）本季財測不如預期，令投資人擔心執行長基辛格上任以來的改造計畫已造成英特爾極大的財務負擔。英特爾盤後股價下跌。

英特爾發布新聞稿說，本季不計特別項目的每股獲利為0.80美元，不如分析師所估的0.86美元；本季營收將在183億美元，也不如分析師所估的177億美元。

不如預期的財測，讓第4季創新高的財報蒙塵。第4季營收成長2.6%至205億美元且優於預期，受資料中心用晶片的需求所推動。毛利率雖縮減至55.4%，但也優於分析師原估的53.6%。每股獲利1.09美元，優於分析師原估的0.90美元。

英特爾毛利率縮水，過去只有在面臨競爭時才會發生，反映被迫降價促銷。

另一個堪慮的狀況是：資料中心客戶訂單流失，資料中心整體業績雖成長，但對亞馬遜和微軟在內主要客戶的業績卻縮減5%。

在英特爾供應PC製造商的客戶事業方面，第4季營收下滑8億美元，筆記型電腦用晶片銷售下滑16%，桌上型電腦用晶片銷售成長19%。英特爾歸咎於「生態系限制」，即製造業無法取得其他零組件，以致於減少對微處理器下單。

英特爾周三盤後股價跌1.8%，正常交易時段漲1.4%，和台積電ADR是費城半導體指數成份股中今年以來唯二上漲的股票。

基辛格已表明，英特爾現處於投資階段，短期財務狀況並未首要重點。英特爾三個月前曾表示，今年資本支出將達280億美元，營收至少740億美元。