鮑爾支持3月開始升息 Fed擬大幅縮表

聯準會（Fed）鮑爾表示，已經做好3月升息準備，並計劃大幅縮減資產負債表，以對付處於數十年高位的通膨。

鮑爾在會後記者會表示，「如果條件許可，委員會考慮3月會議升息」，但他也強調，決策官員還沒有就政策路徑做出任何決定，因為需要保持「靈活」。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布聲明說，鑒於通膨率遠高於2％且勞動市場強勁，委員會認為「提高聯邦基金利率目標區間的合適時機將很快到來」。聯準會在另一份聲明中說，「大幅」縮減資產負債表將在升息開始後啟動，但對於縮表速度及實施時間還沒有做出最終決定。

美國10年期公債殖利率聞訊大幅走高，美國股市轉跌，那斯達克綜合指數回吐盤中逾3%漲幅，終場接近平盤。標普500指數和道瓊工業指數各下跌0.2%和0.4%。

Renaissance Macro Research的經濟研究負責人Neil Dutta認為，「鮑爾記者會的發言基調是鷹派的，比起在就業下滑時採取寬鬆措施，現在聯準會為了因應通膨超預期升高，會迫切希望實施升息」。

鮑爾說，「我們需要保持靈活，這樣可以對所有可能的結果及時響應，我們仍然會時刻關注風險因素，包括高通膨比預期持續更長時間的風險，隨時準備必要時採取行動」。

最新聲明中刪除了12月聲明中的第一句話，即「聯準會致力於在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支持美國經濟」。

FOMC維持基準政策利率目標區間在零至0.25％不變，符合預期。此利率決議獲得所有委員的一致同意。FOMC還表示，將按計畫縮小購債規模，購債行動有望在「3月初」結束。

聯儲會目前的資產負債表規模接近8.9兆美元，比疫情爆發時開始大規模購債前的水平高出一倍以上。

鮑爾：美國勞動市場已符合充分就業

鮑爾表示，美國勞動力市場狀況與充分就業相符，與新冠疫情最初造成逾2,200萬人失業時隔近兩年，實現了聯準會的使命。

「多數FOMC與會者同意，勞力市場狀況與充分就業，也就是與物價穩定相一致的就業最大化水平相符，」鮑爾說：「這是我個人的看法。」

雖然聯準會尚未明確說明對充分就業的定義，但當前勞動力市場數據顯示，該指標是基於廣泛的統計數據，而不是個別人口統計類別。

縮表將採取到期不再投資的方式

聯準會暗示，未來在縮減資產負債表的時候，主要方式將是對到期債券不進行再投資，而不是直接出售所持債券。

聯準會上一次進行所謂的量化緊縮，即2017年到2019年，設定每月自然縮表的額度限制。這一次，有人猜測聯準會可能需要在某個時候直接出售資產，但新發布的原則表明他們不傾向於這麼做。

加拿大皇家銀行資本市場美國利率策略主管Blake Gwinn在聯準會決策後的報告中寫道：「出售資產存在尾部風險，我認為這個聲明應該大大降低了這個風險。」他說：這些原則說明聯準會不打算讓殖利率曲線變陡。

聯準會強調，他們認為聯邦基金利率的變化是調整貨幣政策的主要手段。

FOMC也表示，準備根據經濟和金融形勢調整其縮表的細節，並表示從長遠來看，打算在資產組合中以持有美國公債為主，聯準會除了持有美國公債外，還有房貸擔保證券。