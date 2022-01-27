路透社：三星西安半導體工廠、東芝日本半導體工廠恢復正常生產

集微網消息，1月26日，據路透社報道，三星電子周三表示，位於中國西安的半導體工廠已恢復正常運行。

上個月，由於新冠感染病例激增，西安市採取封城措施。因此，三星暫時調整了西安NAND閃存芯片工廠的運作。

此外，路透社還報道稱，東芝周三表示，旗下位於日本南部的一家半導體工廠已部分恢復生產。這家工廠在上周末該地區發生強烈地震後停產。

東芝電子元件及存儲裝置公司在一份聲明中說，該工廠兩條生產線中的其中一條已於周三重新啓動。但該公司並沒有說明另一條生產線何時重啓。

據悉，該工廠生產系統LSI芯片，其中約60%出售給汽車製造商和工業機械製造商。此外，東芝還在日本北部的一家工廠生產這些芯片。