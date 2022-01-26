德州儀器：2021年營收增長26.85% 庫存增長表明晶片短缺正在緩解

集微網消息，德州儀器（TI）本周二公佈了2021財年第四季度業績，以及全年業績，並對2022年第一季度業績和當下晶片短缺的形勢作出了樂觀展望。

財報顯示，德州儀器2021年第四季度營收為48.32億美元，同比增長19%，超出市場預期，淨利潤為21.38億美元，同比增長27%。至此，公司2021年全年營業收入為183.44億美元，同比增長26.85%。

彭博社報導稱，德州儀器高管在與分析師的電話會議上表示，受其所有產品領域和地區訂單增加的提振，該公司第四季度的業績超出了預期。其中尤為值得一提的是，2021年，汽車和工業銷售佔其收入的60%以上。

德州儀器方面表示，2022年第一季度的銷售額將在45億至49億美元之間，根據彭博社的數據，分析師們平均預測的銷售額為44.1億美元。

德州儀器首席財務官Rafael Lizardi表示，該季度庫存連續第二個季度增長，這表明晶片短缺正在緩解。但是，就114天的庫存而言，這一水平仍遠低於正常水平。德州儀器的目標之一是將這一期限延長到190天。

據悉，德州儀器運營的工廠能夠滿足其自身80%的需求，且公司正在投資擴大這一規模。反觀其他大多數晶片製造商，其更依賴外包製造，這妨礙了它們滿足疫情期間收到的大量訂單的能力。德州儀器表示，其收入和訂單反映了真實的需求，公司收到的加急訂單數量已經放緩。