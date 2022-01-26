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NFT應用廣 從披頭四到遊戲虛寶

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
NFT形成熱潮，萬物皆能成為NFT進行買賣，包括傳奇搖滾樂團披頭四的手稿。（Photo on Wiki Commons under C.C. License）
NFT形成熱潮，萬物皆能成為NFT進行買賣，包括傳奇搖滾樂團披頭四的手稿。（Photo on Wiki Commons under C.C. License）

傳奇搖滾樂團披頭四（Beatles）《Hey Jude》手稿出售中！該團主唱約翰藍儂的長子朱利安試圖以NFT的形式出售披頭四紀念紀念品，這意味著買家拿不到實物，得到的是數位收藏。然而，各大科技公司都計畫投入這場熱潮中，其中Meta創辦人祖克伯表示，未來元宇宙中的角色或寶物，也可透過NFT轉售獲得更高資產價值。

披頭四手稿也成NFT

BBC》報導，傳奇英國搖滾樂團披頭四主唱約翰藍儂的長子朱利安正在出售父親在音樂史上的傳奇紀念品，包括約翰藍儂在電影《救命！》中穿著黑色斗篷、披頭四《Hey Jude》的手寫筆記等。

但披頭四的粉絲們先別興奮。朱利安以NFT的方式進行出售。這意味他將保留實物，以視聽收藏品的方式出售，並附有朱利安的旁白與電子圖像。其中，《Hey Jude》的手寫筆記有望在拍賣中得到最高價，預計可出售6萬美元的價值，線上拍賣會將於2月7日舉行。

通常NFT需要名人或名拍賣場的加持的狀況下，才能喊出天價，如推特執行長多西將自己於推特發出的第一則推文公開拍賣，最後以275萬美元的結標。但NFT熱潮橫掃投資市場的狀況下，印尼一名大學生將自己5年來累積9百多張的自拍照上傳NFT交易平台，卻也引發熱購，至今他已經賺進約10萬美元。

科技巨頭都搶熱頭

此外，Youtube執行長沃西基於25日表示，有讓Youtube進軍NFT的打算，協助影音創作者獲利；而身為社交媒體巨擘的 Meta 當然也不放過搶食大餅的機會， Meta旗下的 Instagram 公開表示正在探索 NFT 領域，而Facebook 也可能正在建立一個 NFT 交易市場。

在遊戲中好不容易打贏魔王，滿手「屠龍寶刀」、「汗血寶馬」，卻只能在電玩遊戲中顯擺的狀況也將成為歷史，因為遊戲裡的角色或寶物，也可以透過NFT轉售獲得更高資產價值。

金融時報》報導，一旦Meta成功吸引區塊鏈遊戲社群進駐，在平台上發行NFT，並讓玩家以NFT形式來轉售遊戲寶物，在全新的元宇宙時代找到自己的新定位與商業模式。

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