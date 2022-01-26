快訊

不可能買不起衛生棉？大馬疫情與「月經貧窮」何解

亞東醫院又傳病患確診！ 新北證實2例陽性

彭博：富國銀行傳考慮出售香港上海商銀股權

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博引述知情人士報導，富國銀行（Wells Fargo）正考慮出售位於香港上海商業銀行所持有的少數股權，這是富國銀行藉處份資產推動再造計畫的一環。

因消息未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，富國銀行正研究出售已持有幾十年的上海商業銀行20%的股權，出售這些非策略性股權可能進帳近10億美元。

按資產規模是美國第三大的富國銀行已經出脫多筆資產，以提高獲利能力。去年，富國銀行同意以大約21億美元將資產管理事業出售給一個私募財團，前幾年也出售一家商業地產公司和一個退休計畫服務部門。

上海商業銀行是香港少數幾家未上市的本土銀行，香港本地銀行被視為通向中國內地市場的重要門戶。上海商業銀行成立於1950年，在香港、內地及美國和英國擁有50多家分行，提供零售商品、商業銀行、財富管理和貿易融資服務。

知情人士表示，富國銀行尚未做最後決定，仍可能長期保留持股。富國銀行代表不予置評，上海商業銀行發言人未回覆置評請求。

上海商業銀行的源頭可追溯至1915年由陳光甫創立於上海的金融集團，目前仍由在台灣上市的上海商業儲蓄銀行（5876）握有多數股權。上海商業儲蓄銀行是唯一自大陸來台復業的民營銀行。

上海 香港 美國

延伸閱讀

世茂集團 擬售深圳第一高樓

張文宏建議上海 為疫情暴增10倍做好應對準備

香港新增124例COVID-19確診病例 6例源頭不明

倉鼠群組、污水呈陽 香港2廈爆垂直傳染

相關新聞

千點震盪再現 道指拉回小跌

道瓊工業平均指數25日收低，但在聯準會(Fed)正準備收緊貨幣政策之際，幾乎重現另一個跌深收高的走勢。

輝達擬放棄收購安謀

知情人士透露，美國晶片大廠輝達（Nvidia）正悄悄準備放棄以400億美元，收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的計畫，因...

亞洲抗通膨 緊縮政策加速

在投資人正為美國聯準會（Fed）升息惶惶不安之際，亞洲的通膨情勢正促使該地區央行採取行動，新加坡金融管理局（MAS）25...

微軟上季獲利和營收雙雙優預期 但雲端服務成長被嫌慢

根據微軟（Microsoft）周二發布的聲明，該公司上季營收和淨利的增幅都超過20%，優於華爾街的預期，但Azure雲端...

美國政府預警全球晶片缺貨延續至年底 要走出困境還早

拜登政府得出結論認為，全球晶片缺貨至少將延續到今年下半年，將對汽車製造商和消費電子產業在內的眾多美國企業造成長期壓力。

華爾街看後市：別放心太早

美股24日重挫後又強力彈升，但華爾街策略師都認為，別放心地太早，麻煩還在後頭。賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jer...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。