彭博：富國銀行傳考慮出售香港上海商銀股權

彭博引述知情人士報導，富國銀行（Wells Fargo）正考慮出售位於香港的上海商業銀行所持有的少數股權，這是富國銀行藉處份資產推動再造計畫的一環。

因消息未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，富國銀行正研究出售已持有幾十年的上海商業銀行20%的股權，出售這些非策略性股權可能進帳近10億美元。

按資產規模是美國第三大的富國銀行已經出脫多筆資產，以提高獲利能力。去年，富國銀行同意以大約21億美元將資產管理事業出售給一個私募財團，前幾年也出售一家商業地產公司和一個退休計畫服務部門。

上海商業銀行是香港少數幾家未上市的本土銀行，香港本地銀行被視為通向中國內地市場的重要門戶。上海商業銀行成立於1950年，在香港、內地及美國和英國擁有50多家分行，提供零售商品、商業銀行、財富管理和貿易融資服務。

知情人士表示，富國銀行尚未做最後決定，仍可能長期保留持股。富國銀行代表不予置評，上海商業銀行發言人未回覆置評請求。

上海商業銀行的源頭可追溯至1915年由陳光甫創立於上海的金融集團，目前仍由在台灣上市的上海商業儲蓄銀行（5876）握有多數股權。上海商業儲蓄銀行是唯一自大陸來台復業的民營銀行。