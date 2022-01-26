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微軟上季獲利和營收雙雙優預期 但雲端服務成長被嫌慢

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
微軟上季獲利和營收雙雙優於市場預期，但雲端服務的業績引發部分投資人擔心增速可能已見頂。路透
微軟上季獲利和營收雙雙優於市場預期，但雲端服務的業績引發部分投資人擔心增速可能已見頂。路透

根據微軟（Microsoft）周二發布的聲明，該公司上季營收和淨利的增幅都超過20%，優於華爾街的預期，但Azure雲端運算服務的銷售增速放緩，引發部分投資人擔心其成長速度已經見頂。微軟股價在盤後交易先大跌近5%，但稍後逢低買盤浮現，股價急拉翻紅。

在截至12月31日的第2季，微軟營收增加20％到517億美元，淨利增加21%到188億美元或每股2.48美元，雙雙超越分析師預估的營收509億美元，和淨利175億美元，或每股2.32美元。

但Stifel Financial分析師Brad Reback說，部分投資人原先預期Azure對業績的貢獻度能更高。Azure第2季的銷售增幅為46%，而投資人預估單季成長幅度可高達50%或甚至更多。

Azure的銷售雖然一直穩步成長，但在大型合約上，微軟面臨激烈競爭，對手包括市場領導者亞馬遜，以及市占排第三但不斷投入資源以便迎頭趕上的Google。

微軟整體雲端業務的營收較一年前增加31%到221億美元。

Jefferies分析師Brent Thill說：「我們差不多已經達到一段期間內的成長頂峰，將迎來成長減速以及更艱難的競爭局面。」

微軟生產力解決方案Office 365來自商務客戶的銷售增加19%，向個人電腦製造商銷售Windows作業系統的收入則增加25%。Xbox遊戲機的銷售較前一年假期購物季增加4%，那時微軟剛發布新款機但供應嚴重受限。至於Xbox內容和服務的營收則躍增10%。

微軟在周二盤後交易先重挫近5%，但稍後有買盤逢低進場承接，股價由黑翻紅到293.70美元。該股當天正常交易時段下跌2.66%，以288.49美元作收。大型科技股失寵，2021年大漲51%的微軟，今年來下跌近14%。

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