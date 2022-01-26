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歐元跌至一個月來低位 烏克蘭緊張提振美元避險角色

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

歐元周二跌至一個月來低點，因俄羅斯與歐美國家在烏克蘭問題上的緊張關係吸引投資人轉向美元，市場也關注聯準會（Fed）周三公布緊縮貨幣政策的內容。

西方國家領導人加緊對俄羅斯若在烏克蘭採取軍事行動的防備。而對於8,500名美軍進入戒備狀態，一旦局勢升級將被部署到歐洲，俄羅斯對此表示高度關切。

美元指數回吐部分漲幅，微漲0.03%至95.948，歐元兌美元跌0.2%，報1.1297美元。 日圓兌美元微升0.01%，報113.92日圓。

瑞士信貸外匯策略主管Alvise Marino說，烏克蘭的緊張局勢讓歐元和歐洲，尤其是在能源面臨風險，但美元的強勢更多與聯準會緊縮政策有關。

俄羅斯盧布兌美元反彈0.5%，至78.62盧布，此前曾一度跌向逾14個月低點。

Marino表示，由於其他央行也準備升息，美元波動率已減弱，而標普500波動率指數(VIX)在2022年迄今已翻倍。

聯邦基金利率期貨走勢已經完全消化了聯準會將在3月會議上升息25個基點，並在2022年再升息三次的可能性。

隨著標普500指數和那斯達克綜合指數縮減跌幅，比特幣價格反彈約0.78%，至37,010美元。自去年11月觸及6.9萬美元的歷史高點以來，比特幣的價值幾乎下跌了一半。

俄羅斯 烏克蘭 外匯

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