油價上漲 市場關注俄烏局勢 黃金投資人保持ETF

國際石油價格周二上漲，交易員重新關注強勁需求前景以及俄烏衝突破壞供應的風險。鎳價周二小幅走低，在庫存下降之際，交易員評估全球最大鎳生產商增加供應的前景。寬鬆貨幣時代的結束對黃金來說通常會是壞消息，但基金經理人目前仍保持黃金部位。以下是整理自彭博的商品行情：

強勁需求和俄烏衝突風險推動油價上漲

西德州中級原油（WTI）收在每桶85美元上方，市場對Omicron變異株的疑慮緩解，盤中價格走勢拉鋸，因聯準會（Fed）準備升息，而俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊。

「原油價格上漲，因為市場預期本已緊張的石油市場可能會因地緣政治風險而加劇失衡，」Oanda美洲高級市場分析師Ed Moya表示，「風險不僅在於俄烏邊境，還包括伊朗核談判和北韓問題」。

最近幾個月，隨著投機者轉向更加看漲，石油空頭已經撤退。原油價格上周升至七年高點，因全球消費在Omicron變異株面前依然強勁。

3月交割WTI上漲2.29美元，結算價報每桶85.60美元；3月交割布蘭特原油上漲1.93美元，至88.20美元。

鎳價小幅走低

鎳價已經從上周觸及的十年高點回落；中國的青山控股集團開始從其印尼業務出口第一批高冰鎳。

本月早些時候鎳價飆升，當時由於來自電動汽車行業的需求猛增，並且庫存消耗殆盡，全球市場遭遇了2007年以來最嚴重的供應緊張。

倫敦金屬交易所的鎳庫存周二再度下跌，觸及兩年新低。受價格波動影響，上海期貨交易所本周提高了一些鎳、不鏽鋼和錫合約的交易費用和保證金要求。

倫敦時間下午5:51，鎳價下跌0.3%，結算價報每噸22,340美元。周一從2011年以來的最高收盤位下跌6.8%。其他LME主要金屬多數下跌，錫下跌2.8%。鋁價上漲2.1%。

股市賣壓無礙黃金投資人的堅定信心

隨著寬鬆貨幣政策行將結束，美股市比特幣（有數位黃金之稱）下跌的同時，黃金交易所交易基金持倉展示出了韌性。儘管市場預計美國今年會多次升息，但對實際利率將保持負值的押注以及通膨避險需求對避險資產黃金的吸引力構成支撐。

大多數分析師預測金價今年將表現不佳，擔心價格和持有部位都會下降，就像2013年聯準會暗示政策收緊、投資者對黃金失去信心之後那樣。不過，金價目前保持在兩個月高點附近，ETF持倉仍遠高於Covid-19危機開始前的水準。

全球股市已下跌超過6%，比特幣也已跌去了約五分之一的價值。雖然ETF持倉在過去6個月小幅下降，但以這種速度下降，大約需要七年時間才能回到2020年初的水平。

紐約時間周二下午3:47，金價上漲0.3%至每英兩1,848.15美元。紐約商品交易所4月黃金期貨上漲0.6%，結算價每英兩1,855美元。