美股齊跌 那指重挫逾2% 市場靜候Fed決策會議

美股三大指數（25日）收盤延續前一日跌勢，對利率敏感的科技股大跌，美國聯準會（Fed）日益鷹派的立場，和不斷升溫的地緣政治緊張，這兩大不確定性加劇市場波動。

道瓊工業指數跌66.77點，或0.19%，收報34,297.73點，標普500指數跌53.68點，或1.22%，收報4,356.45點，那斯達克指數重挫315.83點，收報13,539.30點，跌幅2.28%。

科技大咖收盤齊跌，其中微軟跌2.66%，Google重挫2.96%，臉書母公司Meta大跌2.77%，推特收跌2.48%。

與周一走勢類似，美股三大指數在大跌和微漲之間持續震盪，收盤跌幅收斂，標普500指數盤中再次確認跌入修正。

標普500指數收盤比1月3日創下的歷史高點回落9.2%，若收盤跌幅達10%或者更多，標普將再次確認進入修正。

亞特蘭大GLOBALT投資公司高級投資組合經理Tom Martin表示：「我們在10%跌幅這個修正定義明確的界線上下游走，投資人在問：『現在應出售部位來保護我的資金，還是逢低買進？』在昨天和今天的漲跌之間，你會看到這兩派意見正在交戰。」

素有「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數（VIX）寫下去年1月29日以來收盤新高。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）25日起展開為期兩天的貨幣政策會議。市場人士今（26）日將在會議結束時仔細研究美聯儲的聲明，和Fed主席鮑爾隨後的問答環節，以確認Fed升息抗擊通膨的時間表。

Martin也說：「當然，近來的經濟數據顯示出一些趨弱的跡象。你可能認為，Fed可能釋出更加鴿派的訊號。」

地緣政治緊張局勢加劇投資人的不確定性，北大西洋公約組織（NATO）已宣布部隊進入待命狀態，美國則讓部隊進入高度戒備狀態，因應俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊。

這些緊張局勢推升油價上揚，因市場擔心供應吃緊，這些擔憂大幅提振能源股。

在標普500指數11大類股中，能源股漲幅居居前段班，科技股跌最重。

美企第4季財報季開跑，標普500指數成份股中有79家公司已公布財報。根據路孚特的數據，有81%企業財報優於預期，也有企業財報遠不如預期，比如影片串流平台Netflix。

根據路孚特的數據，分析師預估，標普500指數成份股企業的上季獲利預料年曾24.1%。

工業巨擘奇異集團（GE）大跌6%，全球供應鏈中斷拖累奇異受上季營收下滑。

IBM逆勢大漲5.7%，受惠於上季財報優於市場預期，因雲端計算和顧問部門業務表現強勁。

金融業者美國運通上季獲利也優於預期，助攻股價大漲8.9%。嬌生（J&J）漲2.9%，因稍早預估2022年疫苗銷售將勁增46%。