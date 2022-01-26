特斯拉明年初晉身藍籌股？信評升級 距投資級只差一步

國際信評機構穆迪（Moody's）調升特斯拉（Tesla）的債信評等，距投資級只差一步，此舉強化了市場對這家電動車大廠可能最快明年初獲得藍籌股地位的預期。

穆迪25日以獲利能力和業務規模前景改善為由，將特斯拉的債信調高了兩級，到垃圾債級別裡最高的Ba1。

Bloomberg Intelligence信用分析師Joel Levington預期，特斯拉將在12到18個月內進入高等級債券發行機構的大聯盟。他說：「維持目前業績可能就足以讓穆迪再調高特斯拉的評等。」他估計特斯拉目前有820萬美元的未償債務。

Levington在24日發出的聲明中指出，「隨著獲利加速，以及過去兩年償還了大約50億美元的債務，特斯拉的財務槓桿穩定降低」。他估計特斯拉作為衡量負債權益比關鍵指標的槓桿率，在2021年底降至1以下，2022年都會保持在這個水準。

債信從垃圾級升到投資級的公司，通常能吸引到更多投資人，受惠於更便宜的融資。

即使同行競爭加劇，穆迪說特斯拉債信評等也有可能再次上調：「如果特斯拉成功擴大全球足跡，在其他汽車製造商提供愈來愈多款的電池電動車時，繼續保持強大的國際業務，並改善產品廣度，評等可能調升。」

特斯拉股價周二下跌了1.25%到918.40美元。