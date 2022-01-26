台股ADR：台積電不堪費半拖累、聯電遭降評重挫

受到半導體股大盤拖累，台積電ADR周二又跌2.8%，聯電則因股票遭降評重挫。英特爾、輝達（Nvidia）、超微在內多檔費城半導體指數成份股已陷熊市。

台積電ADR收在122.48美元，較台北交易股票溢價縮為5.9%。聯電ADR重挫7.2%。在聯電發布第4季財報後，野村分析師Aaron Jeng對聯電評級從「買進」下調至「中性」。他評道： 「雖然我們繼續看好聯電的投入資本回報率驅動策略，但我們建議在高峰後前景變得更清晰之前保持觀望。」

費城半導體指數周二收盤重挫3.7%，盤中一度重挫4%，較12月27日所創高峰回落17.4%，向熊市進逼。德州儀器盤後公布財測優於預期，成了費半止跌的浮木。

幾家知名的半導體股已陷於熊市，經過這波頹勢，英特爾跌25%，輝達跌32%，超微跌31%。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數跌1.2%，報4356.45點。道瓊工業平均指數跌0.2%，報34297.73點。那斯達克綜合指數重跌2.3%，報13539.29點。

台灣加權股價指數昨天收盤大跌287.92點，收在17,701.12點，台積電跌1.8%收在641元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.14 -2.77 100.00 -2.86

中華電 CHT 117.16 -0.21 117.00 0.13

台積電 TSM 678.93 -2.76 641.00 5.92

聯電 UMC 56.15 -7.15 61.50 -8.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據