花錢不想讓另一半知道？逾30%美國人承認「財務出軌」

你是否曾未經另一半許可、在他們被蒙在鼓裡的情況下花錢？如果有，你並非特例。最新調查顯示，逾30%美國人承認他們會對另一半「財務出軌」。

CNBC報導，根據CreditCards.com的數據，超過30%的美國人承認，他們在財務上對另一半做過某種形式的「不貞」之事，包含花費超過另一半可以接受的金額、隱瞞負債、擁有另一半不知道的別張信用卡或秘密帳戶。這項線上調查訪調逾2,000人。

調查發現，約三分之一的人從不覺得有必要告知另一半自己的財務狀況；30%的人希望保有財務隱私和自主權；25%的人自覺花錢方式很「丟臉」；14%的人在財務上不信任另一半；另外14%的人存私房錢，以免這段關係不歡而散，而這些人當中13%把錢花在成癮的行為上。

調查指出，Z世代（61%）和千禧世代（48%）最常對另一半隱瞞財務，遠高於X世代（28%）和嬰兒潮世代（19%）。

事實上，超過一半的受訪者認為，「財務出軌」就跟肉體出軌一樣差勁、甚至更糟。