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彈性工時或遠距上班 哪個較受青睞？

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
一項最新調查發現，絕大多數勞工想要彈性上班。路透
一項最新調查發現，絕大多數勞工想要彈性上班。路透

一項對逾1萬名知識勞工的最新調查發現，95%受訪者想要自己設定上班時間。

隨著雇主提高薪資並且爭相延攬人才填補職缺，在當今就業市場上處於相對優勢的勞工表示，相較於是否去辦公室上班，他們更在乎可以靈活安排工作時間。

根據未來論壇（Future Forum）的一項新報告，95%的受訪者希望工作時間有彈性，而78%員工希望工作地點有彈性。這個論壇是一個由Slack科技領導的財團，主要關注勞工對工作未來的看法 。

這項調查還發現，72%受訪者不滿意自己的工作彈性程度（無論是時間或地點），他們可能會在明年尋找新的工作機會。

這項在去年11月1日至11月30日進行的調查還發現，自去年5月以來，以混合模式（遠距或彈性上班 ）工作的人數占比增加了12個百分點， 隨著愈來愈多勞工返回其傳統工作場所，有超過三分之二的受訪者表示，混合上班是其首選工作方式。

薪資 高薪

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