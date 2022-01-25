快訊

高雄學測考生確診…匡列師生送隔離 家長不捨「過年無法團圓」

大咖藝人都在場！開幕活動爆確診足跡 LV、台北101回應

睽違兩年 投資人今年有望親身參與波克夏股東會

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
波克夏2022年股東會預定4月30日舉行，「股神」巴菲特打算親赴現場與投資人會面。圖／路透社
波克夏2022年股東會預定4月30日舉行，「股神」巴菲特打算親赴現場與投資人會面。圖／路透社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司預定4月30日舉行年度股東會，過去兩年因為新冠疫情的影響，這項備受投資人關注的盛會均以線上形式舉行，但今年可望恢復過去的模式，巴菲特也打算親赴現場主持股東會。

波克夏公司25日聲明表示：「目前我們正在規劃開放股東親自到場的股東會。」

波克夏年度股東會被稱為「投資人的胡士托音樂節」（Woodstock for Capitalists），常吸引數萬人到場，但過去兩年均因疫情改採線上形式舉行。巴菲特去年表示，希望那是最後一次投資人無法親自參與。

波克夏公司也宣布，備受期待的巴菲特年度股東信，將於2月26日發布，屆時應該會在信函中透露有關今年股東會的更多細節。

巴菲特 波克夏 疫情

延伸閱讀

巴菲特手握「這檔」股票 獲利千億美元 謝金河：價值投資恐成今年的主題曲

巴菲特 芒格 伍德誰最行 投資界神壇級人物績效比一比

台灣第一個知識貨幣誕生 四億元紅包大放送

馬雲曾諷「台企業家太老」卻比張忠謀早退！謝金河：最佩服拚半世紀的他

相關新聞

市場不排除聯準會3月升息2碼 霹靂手段抗通膨

英國央行已開始升息來對抗通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）很可能不久將跟進。一些華爾街人士認為，美國央行或許3月升息...

Omicron變異株兇猛 IMF下修全球經濟成長至4.4%

由於Omicron變種變毒肆虐全球，國際貨幣基金今天公佈的世界經濟展望報告，將全球2022年經濟成長由去年10月時預估的...

豐田計劃新年度產能1100萬輛 前提半導體產能足夠

豐田汽車公司（Toyota）規劃2022年度全球生產1100萬輛汽車，如果能達標將是時隔6年刷新紀錄。達標的前提是疫情早...

睽違兩年 投資人今年有望親身參與波克夏股東會

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司預定4月30日舉行年度股東會，過去兩年因為新冠疫情的影響，這項備受投資人關注的盛會均以線上...

墨比爾斯：升息與選舉焦慮 巴西股市籠罩烏雲

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）警告說，隨著巴西在總統大選前努力應付全球利率上升和政治動盪，一...

彭博：輝達準備放棄收購安謀 因苦等不到當局批准

彭博資訊報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）已悄悄準備放棄400億美元收購英國晶片設計公司安謀（ARM）計畫，因爭取各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。