睽違兩年 投資人今年有望親身參與波克夏股東會

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司預定4月30日舉行年度股東會，過去兩年因為新冠疫情的影響，這項備受投資人關注的盛會均以線上形式舉行，但今年可望恢復過去的模式，巴菲特也打算親赴現場主持股東會。

波克夏公司25日聲明表示：「目前我們正在規劃開放股東親自到場的股東會。」

波克夏年度股東會被稱為「投資人的胡士托音樂節」（Woodstock for Capitalists），常吸引數萬人到場，但過去兩年均因疫情改採線上形式舉行。巴菲特去年表示，希望那是最後一次投資人無法親自參與。

波克夏公司也宣布，備受期待的巴菲特年度股東信，將於2月26日發布，屆時應該會在信函中透露有關今年股東會的更多細節。