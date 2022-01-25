道瓊期指挫跌150點 分析師預期美股將持續震盪

美股期指25日盤中全面下跌，道瓊期指下探約150點。美股24日大幅波動，分析師預期，聯準會（Fed）開始升息前，美股將維持震盪走勢。

道瓊期指25日一度下跌1.1%（換算成跌點約為350點），跌幅稍後收斂至0.4%（換算跌點約為150點），標普500期指跌0.9%。不過，科技股賣壓依然沉重，那斯達克期指挫跌1.4%。

美股24日由黑翻紅，三大指數全面收漲。投資公司Ally Invest的首席分析師貝爾（Lindsey Bell）說：「投資人逢低買進，超賣似乎有點過度，但不算意外。但本周面臨多項題材，前景難料。」

貝爾認為，美股將維持震盪，直到Fed開始調升利率。標普500指數1月以來下跌7.5%，創2020年3月疫情爆發以來最差單月表現。

Fed示意最快將於3月開始升息，是今年來美股波動的主要因素。Fed的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）25日起召開為期兩天的決策會議，定於26日（台北時間27日凌晨）公布利率決策。市場預期Fed不會在本次會議升息，但預期Fed今年將持續收緊政策，以對抗數十年來最高的通膨。