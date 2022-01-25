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那斯達克期指跌幅拉大至1.9% 聯準會烏克蘭雙風險夾擊

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓Kospi指數今天大跌近3%，在亞股中跌幅最重。美聯社
南韓Kospi指數今天大跌近3%，在亞股中跌幅最重。美聯社

美股期指和亞洲股市周二午後跌勢加劇，那斯達克100期指跌幅擴大至1.9%，投資人擔心聯準會（Fed）緊縮政策之餘，如今又面俄羅斯可能進犯烏克蘭的地緣政治緊張局面，導致市場有如雲宵飛車一般震盪。

台北時間午後，標普500指數指數期貨下跌1.4%，道瓊期指跌350點。日經225指數跌2.1%，南韓Kospi指數大跌近3%。

隨聯準會開會迫近、升息周期益加篤定，投資人心情更不穩定。美國和俄羅斯為了烏克蘭局面僵持不下，也引發避險需求。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）周一一度飆至一年多來最高水準。

在烏克蘭局勢的進展上，俄羅斯軍隊在邊境集結，美國則準備對東歐增兵8500人。俄國至今仍否認將進兵烏克蘭。

賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel）指出 ，美股「震盪」離結束還早，由於聯準會最近表現出對遏制通膨的熱切心情，以科技股為主的那斯達克指數將陷入熊市，也就是說會現在再多跌超過7%。

烏克蘭 俄羅斯 聯準會

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