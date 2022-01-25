賓大教授席格爾：那斯達克指數將陷熊市

根據賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel） ，美股的「震盪」離結束還早，由於聯準會最近表現出對遏制通膨的熱切心情，以科技股為主的那斯達克指數將陷入熊市。

長期觀察美股且很早就預料到通膨來臨的席格爾預期，今年不只升息4碼，而股市還沒有為此一風險定價。他斷言，「痛苦尚未結束」，那斯達克100指數將比去年11月高點大跌逾20%，意即比現在再多跌超過7%。

美股周一全面下跌，但因投資人在尾盤逢低買進而反彈。

76歲的席格爾說，那斯達克綜合指數也正醞釀熊市。標普500指數將陷入定義為下跌10%的修正期，周一盤中因拋售而一度達到此一界限。

在聯準會本周召開政策會議之前，風險胃納已受衝擊。交易員預期，即使風險較高的資產暴跌，聯準會仍將升高借貸成本。

席格爾預期，「周三會看到（聯準會主席）鮑爾相當堅定也相當鷹派」。他預估經濟裡的通膨壓力一整年都會存在，物價可能像2021年那樣再漲7%。他說，未來還有更多根本性的挑戰，包括Omicron變種病毒衝擊第1季的經濟成長，以及聯準會努力遏制物價上漲。席格爾說，「聯準會必須阻止流動性過度增加」。