鎳因供應吃緊緩解暴跌 避險情緒籠罩導致油價跌金價漲

紐約原油期貨價格周一下跌，避險情緒主宰金融市場。黃金出現投資人大規模重返這種貴金屬的訊號。鎳價從十多年最高價位重挫，有一家主要生產商開始增加供應以滿足電動汽車電池需求，歷史性供應緊張局面有望緩解。

油價重挫

西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.2%。美元走升使以美元計價的大宗商品吸引力下降。

「原油和銅等周期性大宗商品正遭受避險情緒衝擊，」瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，「大宗商品市場參與者的關注點已經從地緣政治轉向經濟成長」。

原油價格近期受到需求面提振。沙烏地國營石油公司周一稱消費量接近新冠疫情前的水準。但地緣政治形勢衝淡了這方面利多，葉門胡塞叛亂力量襲擊阿拉伯聯合大公國，俄羅斯在烏克蘭邊境附近增兵。

3月交割WTI原油期貨下跌1.83美元，結算價報每桶83.31美元；布蘭特原油3月交割原油期貨下跌1.62美元，至每桶86.27美元。

全球最大黃金ETF持倉量激增

全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Shares——上周五淨流入16.3億美元，規模是2004年上市以來最大。

ETF持倉量的變化受到密切關注，作為衡量投資者對黃金長期興趣的指標。持倉量在2021年下跌，當年黃金價格也表現平平。

本周，聯準會（Fed）將召開至關重要的政策會議，經濟學家預計會議將暗示3月開始升息。即使聯準會準備收緊貨幣政策，可能打擊黃金吸引力，但股市下跌、美俄緊張局勢和比特幣暴跌刺激了避險需求。

周一紐約時間下午3:36，金價上漲0.2%至每英兩1,838.66美元；紐約商品交易所4月交割的黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,844.20美元。白銀和白金下跌，鈀金上漲。

鎳價暴跌

鎳價大跌6.8%，為去年3月以來最大跌幅。

我的鋼鐵網稱，青山控股的印尼工廠向中國大陸出口第一批高冰鎳，此舉將有助於緩解供應瓶頸。

「短期內，這些動態可能會減少鎳的利好，」ING分析師Wenyu Yao在一份報告中表示。「顯然，市場變得更加謹慎，一些投資者正在獲利回吐」。

鎳價此前飆升，來自電動汽車行業的需求和供應短缺導致市場達到2007年以來最吃緊狀態。倫敦金屬交易所的庫存過去一年減少近三分之二，周一繼續下跌。上海期貨交易所的庫存上周跌至紀錄低點。

倫敦時間下午5:51，鎳價下跌6.8%，結算價報每噸22,404美元。鎳價上周五收於2011年以來最高價位。LME其他主要金屬均下跌，銅下跌2.1%，鋅下跌1.1%。