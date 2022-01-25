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IBM公布10年來最大營收成長 得力於雲端服務需求強勁

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
IBM公布10年來最大營收成長，表現超越分析師預期，股價在盤後交易大漲7%。圖為IBM在雪梨的辦公室。路透
IBM公布10年來最大營收成長，表現超越分析師預期，股價在盤後交易大漲7%。圖為IBM在雪梨的辦公室。路透

IBM周一公布上季營收成長逾6%，超過分析師預期，主要受到業務包括混合雲服務的軟體部門強勁需求所推動，表明這家有110年歷史的科技巨擘，追求轉型的努力正取得成果。IBM股價周一在盤後交易大漲7%。

IBM發表聲明說，在止於12月31日的3個月間，營收增加6.5%到167億美元，增幅是2021年第3季以來最大。根據彭博匯整的數據，分析師先前平均預估160億美元。

IBM財務長Jim Kavanaugh受訪表示：「這是新IBM的開始，可以看到我們的未來前景。我們看到雲端和諮詢兩大關鍵成長領域有很健康的加速表現。」

這是IBM自去年11月將大部分基設服務部門分拆成為新公司Kyndryl之後，首次發表財報。Kyndryl的業務包括管理客戶資料中心和傳統的資訊技術支援。那次分拆標示IBM的第四度重大轉型，也是執行長Arvind Krishna讓「藍色巨人」轉向雲端和人工智慧的重要一步。

Krishna在與分析師舉行的電話法說會上，重申中間個位數的成長目標，還預期2022年自由現金流在100億到105億美元之間。

IBM旗下最大事業集團的軟體部門上季成長8.2%到73億美元。先前名為「全球商業服務」的諮詢部門營收達47億美元，較一年前大幅成長13%。

混合雲業務的營收大增16%到62億美元，其中Red Hat的銷售成長19%。

扣除部分成本後的每股盈餘為3.35美元，高於分析師預期的3.23美元。毛利率由58.9%降至56.9%，但高於分析師預期的56.1%。

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