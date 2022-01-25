台積電ADR隨費半反彈 投資人認為半導體股跌得很冤枉

台積電ADR周一上漲1.2%收在125.96美元，跟進費城半導體指數止跌反彈，較台北交易股票溢價6.9%。

費城半導體指數收盤上1.3%，盤中一度隨美股大盤重挫5.2%。

在逢低買進推動下，美股從盤中創下近兩年最大跌幅，驚人收復了全部失地。地緣緊張局勢和聯準會（Fed）因應通膨的政策行動震盪市場走勢。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%，報4410.13點；道瓊工業平均指數上漲99.13點，漲幅0.3%，報34364.5點。那斯達克綜合指數上漲0.6%，報13855.13點。

分析師認為，半導體業者在全球缺貨的情況下，第4季財報應能繳出相當亮麗的成績，但今年以來卻跌得比美國科技股還慘，周一盤中一度跌16%，比那斯達克100指數跌14%還重，創下彭博1994年開始記錄費半以來最大開年跌幅。

看多晶片股的投資人認為，德州儀器公司（Texas Instruments）和英特爾（Intel）本周公布財報，應該會帶領市場回歸基本面。 據彭博行業研究（BI）彙整分析師看法，標普500指數半導體類股企業第4季獲利成長將達24%，優於科技類股的15%。

台灣加權股價指數昨天收漲89.74點，收在17,989.04點，台積電漲1.9%收在653元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.84 +0.56 101.50 -1.63

中華電 CHT 116.82 -0.52 117.00 -0.15

台積電 TSM 697.72 +1.15 653.00 6.85

聯電 UMC 60.43 +0.28 62.60 -3.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據