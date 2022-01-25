美股盤中重挫4%後驚人大掉頭 逢低買氣收復所有失地

在逢低買進推動下，美股從盤中創下近兩年最大跌幅驚人收復了全部失地。地緣緊張局勢和聯準會（Fed）因應通膨的政策行動震盪市場走勢。

零售，工業和能源類股尾盤率標普500指數反彈，標普500指數盤中一度下跌4%，自1月3日所創高點陷入所謂的修正格局。Cboe波動率指數最高飆升35％，至2020年10月以來最大。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%，報4410.13點；道瓊工業平均指數上漲99.13點，漲幅0.3%，報34364.5點。那斯達克綜合指數上漲0.6%，報13855.13點。

大型科技股表現不一，微軟漲0.1%，蘋果（Apple）跌0.5%。

Longbow資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 說：「當陷入修正領域，對投資人來說經常是一個心理妙點。他們認為修正是市場良性運作的一部分。」

儘管全球風險資產下跌而且地緣政治風險加劇，利率市場依然堅定預計聯準會將升息。利率交換市場顯示， 聯準會3月料升息25個基點，市場預期2022年全年接近升息一個百分點。

摩根士丹利的策略師Michael Wilson表示，1月的暴跌「非常契合」他所謂的冰與火的描繪，即在貨幣政策收緊和經濟成長減速的情況下，市場勢必會下跌。他和同事們再次借用《權力的遊戲》來示警稱「凜冬已至」。

Advisors Capital Management的合夥人JoAnne Feney表示，「本周肯定有很多大事件，我認為市場行為和他們面臨的所有風險確實正在考驗長期投資者的魄力」。

美國總統拜登將和歐洲領導人舉行電話會議。北約表示，將加強在東歐的軍力部署以阻遏俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯總統普亭否認有襲擊烏克蘭的計畫。