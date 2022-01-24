K-Pop風靡全球 助攻韓式辣椒醬出口飆升近63%

南韓流行音樂（K-pop）正在世界各地大行其道，助攻南韓商品出口大增，韓式辣椒醬過去四年出口飆升近63%。

根據南韓農水產食品流通公社和南韓農業部周日公布的數據，苦椒醬（俗稱韓式辣椒醬）2020年出口額達5,093萬美元，比2016年勁增62.6%，也比2019年大增35.2%。

南韓農水產食品流通公社表示，愈來愈多外國人在觀賞防彈少年團（BTS）等K-pop明星表演，以及於網路串流媒體服務（OTT）接觸南韓文化的頻率日增後，開始對韓式料理感興趣，似乎推升韓式辣椒醬近幾年的出口。

專家指出，由K-pop和韓劇帶起的「韓流」，可能有助將外國粉絲轉變成積極追求南韓產品的消費者。

數據顯示，美國是南韓的最大出口市場，占南韓出口比重達26.4%，其次是中國大陸和日本，南韓對中日的出口比重分別是17.3%和10.3%。菲律賓和加拿大則分占6%和4.3%。

根據數據，韓國大醬（俗稱韓式味噌醬）2020年出口同步攀升，出口額達1,172萬美元，比2016年大幅成長44.8%。