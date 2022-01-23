快訊

礁溪長榮酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

價值型投資占上風 股神巴菲特績效直追女股神

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
後疫情時代，巴菲特的波克夏公司績效可能勝過伍德方舟投資管理公司。 路透
後疫情時代，巴菲特的波克夏公司績效可能勝過伍德方舟投資管理公司。 路透

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark invest）創辦人伍德所執掌的旗下旗艦基金，在後疫情時代的績效表現可能即將被「股神」巴菲特波克夏公司超越，反映價值型與成長型投資策略的命運已大幅轉變。

英國金融時報（FT）報導，伍德積極押注特斯拉等高成長、具顛覆性的公司，吸引數十億美元資金，使方舟創新指數型基金（ETF）去年的績效勝過多數對手，但之後伍德押注的幾個最大投資標的表現低迷，今年進一步下跌。

與此同時，波克夏公司的股價穩定上揚，2020年初以來，波克夏股價表現與方舟創新ETF之間的差距，已縮小到八個百分點。

這兩大知名投資人績效的相對差距在今年1月尤其更明顯，波克夏股價今年來上漲2%，方舟創新ETF則重挫24%。從去年初至今年1月21日收盤，波克夏股價累計上漲34%，方舟創新ETF同期則挫跌43%。

方舟創新ETF和波克夏公司，分別被視為成長型投資和價值型投資的代表；兩者的績效表現反轉，反映近來成長股與價值股的輪動。

伍德看好的科技成長股，今年陷入困境，而巴菲特所青睞、價格較穩定的類股則持續上揚。這種轉變已引發市場關注，引發投資人推測新的市場環境正在形成。

分析師認為，經濟成長前景好轉，以及聯準會（Fed）等各大央行將更強硬抑制通膨，是促使投資人從成長股轉向價值股的主因。

女股神伍德操盤的方舟創新指數型股票基金今年來已下跌24%。 路透
女股神伍德操盤的方舟創新指數型股票基金今年來已下跌24%。 路透

波克夏 ETF 巴菲特

延伸閱讀

巴菲特手握「這檔」股票 獲利千億美元 謝金河：價值投資恐成今年的主題曲

澳網／約克維奇律師批澳政府不理性 16日聽證會決定去留

巴菲特 芒格 伍德誰最行 投資界神壇級人物績效比一比

馬雲曾諷「台企業家太老」卻比張忠謀早退！謝金河：最佩服拚半世紀的他

相關新聞

價值型投資占上風 股神巴菲特績效直追女股神

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark invest）創辦人伍德所執掌的旗下旗艦基金，在後疫情時代的績效表現可能即將...

技術分析教父預言 美股將回跌20%

有股市技術分析「教父」之稱的阿坎波拉（Ralph Acampora）表示，最近的市場動盪使他不安，他認為美股在元旦以來經...

羨慕美國加薪？都被通膨怪獸吃掉 拿人生最高薪還是苦

美國勞工盼了多年，終於在2021年盼來有感加薪，許多勞工表示，那個加薪根本沒意義，因為加薪幅度跟不上通膨，實際上變得更窮，日子更難過。現在民眾關注的是，接下來是否出現1970年代到1980年代的惡夢，即薪資與通膨彼此惡性循環盤旋上升？...

美股最差單周後 超級財報周來了

在升息的緊鑼密鼓聲中，科技股在今年開年以來賣壓下首當其衝，又沒有企業扎實的財報支撐，上周美國股市標普五百指數和那斯達克綜...

美股四大指數重挫 周四Fed決策聚焦

美股標普500和那斯達克綜合指數上周寫2020年3月新冠疫情爆發以來最差單周表現，在升息的緊鑼密鼓聲中，加上又沒有紮實的...

美股恐慌指數VIX 周漲50%

美股恐慌指數VIX 21日大漲12.74%，站上28.85，比一周前更躍漲50.3%。知名股市名嘴克雷默（Jim Cra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。