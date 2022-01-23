技術分析教父預言 美股將回跌20%
有股市技術分析「教父」之稱的阿坎波拉（Ralph Acampora）表示，最近的市場動盪使他不安，他認為美股在元旦以來經歷動盪後，可能要跌20%。
阿坎波拉21日接受MarketWatch訪問時說：「昨天（20日）的市場行為讓我很不喜歡」，他指的是市場20日從大漲急轉直下變大跌的情況，那斯達克綜合指數當天一度大漲2.1%，結果最後卻收跌1.3%。
他指出，那斯達克單日內從大漲逾1%變成大跌逾1%的狀況，已經是20多年未見的情形，「這不是什麼戲劇性的轉折，這是顯示一個反趨勢已經形成」。
這位從1967年開始參與華爾街交易的老將指出，過去一年半來股市強勁的劇烈漲勢是聯準會（Fed）對資金大放水所造成，已經漲到不合常理，現在回跌很自然，而最近的狀況讓他認為跌勢將更深。他說：「如果你（上）周二問我，我會覺得市場正進入修正（回跌10%）的狀況，但現在你問我，我認為我們正進入熊市（下跌逾20%）。
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