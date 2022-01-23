快訊

最後一科社會考完來對答案！ 原住民、遺產繼承、 機車汰舊換新都入題

地牛翻身！16:22東部外海規模4.0地震 宜蘭3級

技術分析教父預言 美股將回跌20%

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
技術分析教父阿坎波拉認為美股正在進入回跌逾20%的熊市。 取自阿坎波拉個人推特
技術分析教父阿坎波拉認為美股正在進入回跌逾20%的熊市。 取自阿坎波拉個人推特

有股市技術分析「教父」之稱的阿坎波拉（Ralph Acampora）表示，最近的市場動盪使他不安，他認為美股在元旦以來經歷動盪後，可能要跌20%。

阿坎波拉21日接受MarketWatch訪問時說：「昨天（20日）的市場行為讓我很不喜歡」，他指的是市場20日從大漲急轉直下變大跌的情況，那斯達克綜合指數當天一度大漲2.1%，結果最後卻收跌1.3%。

他指出，那斯達克單日內從大漲逾1%變成大跌逾1%的狀況，已經是20多年未見的情形，「這不是什麼戲劇性的轉折，這是顯示一個反趨勢已經形成」。

這位從1967年開始參與華爾街交易的老將指出，過去一年半來股市強勁的劇烈漲勢是聯準會（Fed）對資金大放水所造成，已經漲到不合常理，現在回跌很自然，而最近的狀況讓他認為跌勢將更深。他說：「如果你（上）周二問我，我會覺得市場正進入修正（回跌10%）的狀況，但現在你問我，我認為我們正進入熊市（下跌逾20%）。

聯準會 美股

延伸閱讀

美股四大指數重挫 周四Fed決策聚焦

那斯達克綜指頻頻反攻失敗 下一步會怎麼走？

大漲後金融股攻略 繼續存股？還是先獲利入袋？

Netflix展望不佳！那斯達克期指再跌 亞洲晶片股盡墨

相關新聞

價值型投資占上風 股神巴菲特績效直追女股神

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（Ark invest）創辦人伍德所執掌的旗下旗艦基金，在後疫情時代的績效表現可能即將...

技術分析教父預言 美股將回跌20%

有股市技術分析「教父」之稱的阿坎波拉（Ralph Acampora）表示，最近的市場動盪使他不安，他認為美股在元旦以來經...

羨慕美國加薪？都被通膨怪獸吃掉 拿人生最高薪還是苦

美國勞工盼了多年，終於在2021年盼來有感加薪，許多勞工表示，那個加薪根本沒意義，因為加薪幅度跟不上通膨，實際上變得更窮，日子更難過。現在民眾關注的是，接下來是否出現1970年代到1980年代的惡夢，即薪資與通膨彼此惡性循環盤旋上升？...

美股最差單周後 超級財報周來了

在升息的緊鑼密鼓聲中，科技股在今年開年以來賣壓下首當其衝，又沒有企業扎實的財報支撐，上周美國股市標普五百指數和那斯達克綜...

美股四大指數重挫 周四Fed決策聚焦

美股標普500和那斯達克綜合指數上周寫2020年3月新冠疫情爆發以來最差單周表現，在升息的緊鑼密鼓聲中，加上又沒有紮實的...

美股恐慌指數VIX 周漲50%

美股恐慌指數VIX 21日大漲12.74%，站上28.85，比一周前更躍漲50.3%。知名股市名嘴克雷默（Jim Cra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。