美東北部、法國Omicron疫情已達高峰 新增病例下降
美國東北部的新冠病毒變異株Omicron疫情已達高峰，新增病例開始下滑，不過，專家警告，全美的這一波疫情還需要一些時間才會消退。
美國東北部是美國人口最密集的地區之一，此地區的Omicron疫情反映與南非和歐洲的相同趨勢，來得快，去得也快。不過，以美國全國來看，不同地區的疫情走勢可能不同，視當地的疫苗覆蓋率和醫院負荷量而定。
根據華盛大學健康數據評估中心的預測，全美的Omicron疫情最快在本周達到高峰。
在歐洲方面，繼英國之後，法國的Omicron疫情也已達高峰，確診人數開始減少，單日確診病例下跌到40萬例以下。法國22日新增病例為38萬9320例，較18日的46萬4769例，下降16%。
法國將在24日實施疫苗通行證，民眾出入餐廳、咖啡店、戲唍等公共場所，以及搭長程交通工具，需出示打過疫苗的通行證。有鑑於疫情已過高峰，法國政府考慮放寬一些限制。
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