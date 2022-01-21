快訊

學測首次改數學A 考生喊難！題目偏長需時間閱讀 疫情入題考快篩

罰60萬！潘茹玉返國落跑影片曝光 北投民宅遭查獲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix展望不佳！那斯達克期指再跌 亞洲晶片股盡墨

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克100期指盤後繼續下跌。圖／擷自彭博
那斯達克100期指盤後繼續下跌。圖／擷自彭博

那斯達克綜合指數期指周五在亞洲交易大跌多達1.5%，陷入修正後繼續走弱，標普500指數期指和道瓊期指也分別下跌0.8%和0.5%。Netflix因公布展望不如預期，盤後崩跌多達20%，為美國財報季蒙上陰影。

IG亞洲策略師 Jun Rong Yeap 表示，請領失業救濟金人數升至三個月來高峰，並不足以改變聯準會（Fed）準備緊縮貨幣政策的腳步。他也說：「Netflix今晨公布展望平淡，也加深偏空的心理。由於聯準會政策緊縮和企業成長前景嚴峻，投資人已開始降低風險。」

費城半導體指數周四隨科技股重挫，自12月高峰回落13%。亞洲晶片股也哀鴻遍野，東京威力科創大跌6.8%，三星電子跌2.1%，台積電跌1.4%，

費城半導體指數大跌3.3%，收在去年10月底以來谷底，本周迄今已下跌10%。台積電ADR大跌2.1%，收在128.33美元，本周跌了8.8%，今年以來尚有6.7%漲幅。

半導體 聯準會 台積電

延伸閱讀

Netflix《神偷大軍／不羈賊軍》 拿到多少不要緊，關鍵是從那裡拿

台指期開盤下跌198點 台積電期貨跌8元

元宇宙是商機還是危機？從Netflix看未來的競爭對手在哪裡

Netflix新訂戶展望差 股價在盤後交易暴跌20%

相關新聞

Netflix展望不佳！那斯達克期指再跌 亞洲晶片股盡墨

那斯達克綜合指數期指周五在亞洲交易大跌多達1.5%，陷入修正後繼續走弱，標普500指數期指和道瓊期指也分別下跌0.8%和...

美股最終會腰斬？專家：超級泡沫形成 拋售開始了

幾十年來一直出聲警告股市泡沫的知名投資人、共同創辦GMO資產管理公司的葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，美股...

參院司法委員會通過反托辣斯法案 劍指科技巨頭

美國參議院司法委員會周四（20日）表決通過一項反托辣斯法案，設法限制蘋果、臉書母公司Meta、亞馬遜以及Google這些...

今年利率何去何從？Fed也完全難以掌握

美國聯準會（Fed）即將於25-26日召開決策會議。目前外界只知道，Fed已初步認為今年底時通膨率降到3%以下，並表示將比預期更快升息。

美中磋商高層會談 蘇利文可望三度交手楊潔篪

南華早報21日獨家報導，美中正在磋商新一輪的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會...

派樂騰傳停產健身器材 股價崩跌24%市值蒸發25億美元

美國健身器材業者派樂騰（Peloton）周四（20日）收盤大跌近24%，CNBC稍早報導，派樂騰計劃停產包括飛輪和跑步機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。