Netflix展望不佳！那斯達克期指再跌 亞洲晶片股盡墨

那斯達克綜合指數期指周五在亞洲交易大跌多達1.5%，陷入修正後繼續走弱，標普500指數期指和道瓊期指也分別下跌0.8%和0.5%。Netflix因公布展望不如預期，盤後崩跌多達20%，為美國財報季蒙上陰影。

IG亞洲策略師 Jun Rong Yeap 表示，請領失業救濟金人數升至三個月來高峰，並不足以改變聯準會（Fed）準備緊縮貨幣政策的腳步。他也說：「Netflix今晨公布展望平淡，也加深偏空的心理。由於聯準會政策緊縮和企業成長前景嚴峻，投資人已開始降低風險。」

費城半導體指數周四隨科技股重挫，自12月高峰回落13%。亞洲晶片股也哀鴻遍野，東京威力科創大跌6.8%，三星電子跌2.1%，台積電跌1.4%，

費城半導體指數大跌3.3%，收在去年10月底以來谷底，本周迄今已下跌10%。台積電ADR大跌2.1%，收在128.33美元，本周跌了8.8%，今年以來尚有6.7%漲幅。