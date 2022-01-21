英特爾今日宣布下一步投資計畫 將斥資在俄亥俄州設廠

英特爾（Intel）周五將宣布在美國建立半導體生產的下一階段計畫，預料將敲定在俄亥俄州建立新晶圓廠區，寄望恢復在半導體業晶片技術的領先優勢。

英特爾將舉行簡報，「分享英特爾在製造領先地位的最新投資計畫」。正巧俄亥俄州州長辦公室也發布新聞稿說，州長狄懷恩將宣布「本州歷史性經濟發展」。Cleveland.com和當地媒體已報導，英特爾有意在俄亥俄州的哥倫布區斥資200億美元設廠。

英特爾就簡報發布新聞稿說：「英特爾承諾投資製造產能，以滿足先進半導體的旺盛需求，並建立更有韌性且均衡布局於全球的供應鏈。」

英特爾執行長基辛格一直主張應建立均衡的半導體生產基地，以扭轉製造過度集中東亞的情況。他舉疫情造成的供應鏈瓶頸和美中關係緊張為例，強調西方國家政府有必要撥出預算來吸引晶片業者重新布局。

英特爾目前在美國分別在俄勒岡州、亞利桑那州、新墨西哥州都有設廠，如今再砸重資於新廠址，有助於爭取政府資金的補助。除了在美國之外，英特爾也在德國、義大利、法國尋覓建立新晶圓廠、封測廠，以及研發中心。

台積電和三星電子也準備在美國蓋新晶圓廠，而基辛格已表示，他將在亞利桑那州鳳凰城地區蓋兩座新廠，主要就是想和台積電和三星電子爭搶晶圓代工訂單。

台積電已公布今年資本支出將超過400億美元，而英特爾不過才280億美元。三星電子將於1月27日公布財報，分析師估計三星整體今年資本支出大約360億美元。