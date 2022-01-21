快訊

張作霖邀你搭火車？東北「大帥幣」地獄梗文創

找到了！潘茹玉杜拜入境留假電話搭機車落跑 開罰至少50萬起跳

Netflix新訂戶展望差 股價在盤後交易暴跌20%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
Netflix股價周在在盤後交易暴跌20%，因本季新增訂戶不如一年前，也遜於市場預期。美聯社
Netflix股價周在在盤後交易暴跌20%，因本季新增訂戶不如一年前，也遜於市場預期。美聯社

串流影音龍頭Netflix周四盤後公布財報，營收和獲利雙雙超越市場預期，但因預測2022年首季只會增加250萬訂戶，是至少10年來最差新年開局，股價在盤後交易暴跌20%到406.12美元，市值一口氣蒸發大約450億美元，投資人深恐這家串流巨擘將進入較緩慢的成長期。

Netflix在2021年僅增加1,820萬訂戶，比創紀錄的2020年大減約50%，展望更差勁，至少就本季而言如此，預測新增訂戶不如去年首季的398萬戶和華爾街的626萬戶。

該公司歸咎於景氣不好，尤其在拉丁美洲，以及疫情揮之不去的影響。Netflix重申對其業務的長期展望，但表示成長「尚未重新加速返回疫前水準」。

Netflix目前的全球付費訂戶有2.218億戶，仰賴不同地區的訂戶和訂費增加來提振銷售。該公司上周調漲美國和加拿大的費率，這兩個國家屬於它的最成熟市場，來自漲價的營收成長多過新訂戶。

Netflix往往選擇有信心顧客不會大幅退訂的市場漲價，其中包括西歐大部分地區、南韓和日本，但在還在試圖站穩腳跟的市場，像是東南亞和印度，維持價格不變，甚至降價。

Netflix上季每股盈餘1.33美元，高於Refinitiv訪調分析師預估的82美分；營收77.1億美元，符合預期；單季新增付費訂戶數828萬戶，也高於StreetAccount預估的819萬戶。

漲價 疫情 東南亞

延伸閱讀

外銷大豐收 四大地區接單金額寫雙高

新劇照大放出！達芙妮驚喜現身《柏捷頓家族：名門韻事》第二季　卡司、首播日一次看

難吸引足夠觀看量 YouTube原創影片內容將走入歷史

被微軟收購原因曝光 動視暴雪執行長：難敵科技業者跨足遊戲市場

相關新聞

巴菲特投資再生能源

彭博資訊報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，計劃支出39億美元於美國愛阿華州的投資風力與太陽能發電計畫，這項計畫的規模...

尾盤豬羊變色 史指跌破4500

華爾街今年來一直在利率上升的環境中掙扎，主要股指20日回吐了早盤的升幅而走低。

亞馬遜跨界 開設魔法衣櫥

繼書籍和生鮮雜貨之後，電子商務巨人亞馬遜（Amazon）最新攻勢是進軍服飾業，將試營運首家融合高科技的實體服飾零售店，包...

美擬對俄實施華為版制裁

美國總統拜登預期俄羅斯將入侵烏克蘭，警告俄國將面臨「嚴重經濟後果」。知情人士透露，白宮已警告美國半導體業者做好準備，如果...

Netflix新訂戶展望差 股價在盤後交易暴跌20%

串流影音龍頭Netflix周四盤後公布財報，營收和獲利雙雙超越市場預期，但因預測2022年首季只會增加250萬訂戶，是至...

英特爾將推挖礦晶片

英特爾（Intel）證實將在2月發表一款比特幣挖礦晶片，試圖在蓬勃發展的加密幣經濟中尋找新營收。據傳英特爾已招攬到客戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。