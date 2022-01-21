Netflix新訂戶展望差 股價在盤後交易暴跌20%

串流影音龍頭Netflix周四盤後公布財報，營收和獲利雙雙超越市場預期，但因預測2022年首季只會增加250萬訂戶，是至少10年來最差新年開局，股價在盤後交易暴跌20%到406.12美元，市值一口氣蒸發大約450億美元，投資人深恐這家串流巨擘將進入較緩慢的成長期。

Netflix在2021年僅增加1,820萬訂戶，比創紀錄的2020年大減約50%，展望更差勁，至少就本季而言如此，預測新增訂戶不如去年首季的398萬戶和華爾街的626萬戶。

該公司歸咎於景氣不好，尤其在拉丁美洲，以及疫情揮之不去的影響。Netflix重申對其業務的長期展望，但表示成長「尚未重新加速返回疫前水準」。

Netflix目前的全球付費訂戶有2.218億戶，仰賴不同地區的訂戶和訂費增加來提振銷售。該公司上周調漲美國和加拿大的費率，這兩個國家屬於它的最成熟市場，來自漲價的營收成長多過新訂戶。

Netflix往往選擇有信心顧客不會大幅退訂的市場漲價，其中包括西歐大部分地區、南韓和日本，但在還在試圖站穩腳跟的市場，像是東南亞和印度，維持價格不變，甚至降價。

Netflix上季每股盈餘1.33美元，高於Refinitiv訪調分析師預估的82美分；營收77.1億美元，符合預期；單季新增付費訂戶數828萬戶，也高於StreetAccount預估的819萬戶。