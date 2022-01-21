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油價擺脫七年高點 鎳十多年來重登2.4萬美元 金價回落

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油期貨調頭向下，因美國原油庫存溫和上揚，且總統拜登承諾將設法遏制油價走高；基本金屬上漲，鎳價十多年來首次觸及每噸24,000美元，錫價創新高，受供應面緊張及中國貨幣政策寬鬆提振；黃金價格觸及近兩個月高點後陷入震盪。

油價脫離七年高點

紐約市場原油期貨小幅走低，收於每桶87美元下方。 紐約商品交易所2月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌6美分，結算價報每桶86.90美元。3月交割的布蘭特原油期貨下跌6美分，至每桶88.38美元。

根據美國能源資訊署（EIA）報告，上周美國國內原油庫存出現八周來首次上升。儘管總體庫存數據前景喜憂參半，但美國需求仍旺盛。成品油供應總量創下至少30年來歷年同期最高水準。

Tortoise基金經理人Quinn Kiley表示，「短期內我們可能會看到一些價格衝擊，但到今年下半年或2023年初，我們將看到供應跟上需求成長的步伐，市場供需將達到更加平衡的狀態」。

白宮經濟顧問狄斯告訴彭博電視，美國將努力加快戰略儲油投放。但是拜登遏制油價上漲的選項有限，且可能無法持久。

鎳十多年來首次觸及24,000美元

金屬供應隨全球經濟復甦而萎縮。倫敦金屬交易所(LME)所有主要合約都處於現貨溢價狀態，表明供應受限。

LME持有的鎳供應周四持平，此前連續56天減少。本周鎳市達到2007年以來供應最緊張的狀態，促使交易所加強監控。

鎳價兩日漲幅一度超過10%，因在中國央行降息以刺激經濟後，中資銀行連續二個月調降貸款市場報價利率。另外據摩根士丹利稱，烏克蘭緊張局勢導致俄羅斯出口中斷的風險上升。俄羅斯是主要鎳供應國。

倫敦時間17:51，LME鎳上漲2.8%，結算價每噸23,795美元，為2011年8月以來高位，盤中一度觸及24,435美元。 除鉛之外的LME其它主要金屬均上漲，銅上漲1.5%，鋅上漲1.9%。

金價觸及近兩個月高點後震盪回落

金價一度因首次申請失業救濟人數而上漲，因該數據顯示Omicron對勞動市場可能產生更大影響，提振了黃金作為價值儲藏工具的吸引力；後來金價隨美元走強而回落。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，首次申請失業救濟數據遜於預期並不會改變聯準會的政策緊縮前景，「他們面臨著艱巨任務，白宮顯然在設法壓低通膨」。

紐約時間15:33，現貨黃金下跌0.1%至1,838.93美元，此前觸及11月22日以來高位。Comex 4月交割黃金期貨下跌不到0.1%，結算價報每英兩1,844.90美元。銀價、白金和鈀金則延續漲勢。

美國 金價

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