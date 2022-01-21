那斯達克續跌 道瓊跌逾300點 逢低買進失去動能

美股三大指數周四（20日）續跌，終場回吐盤中漲幅，投資人正評估目前是否為逢低買進的時機，2022開年來的賣壓已拖累那斯達克指數進入修正領域。

道瓊工業指數跌313.26點，或0.89%，收報34,715.39點；標普500指數跌50.03點，或1.1%，收報4,482.73點；那斯達克指數跌186.24點，或1.3%收報14,154.02點。

那指19日收盤較去年11月創下的收盤新高回落逾10%，確認進入修正領域。那指20日續挫，從上個收盤新高回跌近12%，寫下去年6月以來最低收盤價。

亞馬遜大跌3%，收在去年3月來谷底；蘋果和Alphabet跌幅都在1%以上。

嘉信理財交易與衍生商品部門副總裁Randy Frederick說：「似乎缺乏說服力，逢低買進者入場，但隨後失去動能。」

在標普500指數11大類股中，多達10個類股收跌，非必需消費品股跌1.9%。公用事業股微漲0.1%。

美國健身器材業者派樂騰（Peloton）重挫近24%，CNBC稍早報導，基於需求減少和尋求控制成本等原因，這家公司宣布停產支援網路連線的健身器材。派樂騰原是2020年居家上班潮的受惠者之一。這項消息進一步打壓成長股。

民眾擔心美國聯準會（Fed）將採取積極措施控制通膨，這推升美國公債殖利率急升，從而打壓科技股和成長股。標普500指數今年來跌近6%。

Chase投顧公司總裁Peter Tuz說：「我只是認為，我們1月將面臨艱難的時期。股市估值正高，利率即將調升，前景不明朗，與幾個月前相比，現在有更多多事需要擔心。」

隨著企業陸續公布上季財報，投資人也注意企業業績。

財產和意外傷害保險公司Travelers漲3.2%，受惠於上季獲利創紀錄。

能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）漲1.6%，受惠於調整後獲利優於市場預期，因能源價格上漲，帶動對設備和服務的需求。

美國上周首次申請失業救濟金的人數躍升至三個月最高，可能是因疫情在冬季擾亂商業活動，這可能限制本月的就業人數成長。