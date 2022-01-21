費半隨美科技股重挫陷修正 台積電ADR大跌逾2%

美國半導體股周四隨科技股重挫，如今自12月高峰回落13%，陷入修正，台積電ADR也遭殃，較台北交易溢價縮為8.9%。

費城半導體指數大跌3.3%，收在去年10月底以來谷底，本周迄今已下跌10%，行將創下2020年3月以來最大單周跌幅。台積電ADR大跌2.1%，收在128.33美元，本周跌了8.8%，今年以來尚有6.7%漲幅。

今年以來美國科技股失寵，投資人撤出成長股，轉進受益於經濟復甦和利率升高的能源、金融和其他周期股。在費半大跌的成份股中，輝達（Nvidia）大跌3.7%，超微跌5%，美光也大跌5.5%，博通（Broadcom）跌2.9%。

儘管費半今年至今表現不佳，分析師仍普遍看好半導體業。本周，美銀才發布報告說，升息雖不利半導體業，「但可望被投資人尋求高品質且領先趨勢成本的旺盛資金所抵銷」，此外，半導體獲利仍高，還有諸多景氣周期的助力。

昨天，台灣加權股價指數收盤小跌9.18點，收在18,218.28點，台積電（2330）跌0.5%收在651元。

以下是台灣企業ADR收盤一覽：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.35 0.00 105.00 -2.04

中華電 CHT 117.03 -0.49 116.50 0.45

台積電 TSM 709.23 -2.05 651.00 8.94

聯電 UMC 61.51 -0.71 63.50 -3.13

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據