震撼遊戲業 微軟收購暴雪會是雙贏？

微軟（Microsoft）周二（18日）宣布以690億美元（約新台幣19072億元）收購美國遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard），為遊戲界投下震撼彈。交易完成後，微軟將成為僅次於騰訊和Sony的全球第三大遊戲公司。這筆微軟史上最大的收購或許能創造雙贏局面，除了有利公司遊戲業務和開拓「元宇宙」的發展，還多少拯救了近年醜聞不絕的暴雪。

此次收購為微軟歷來最大筆的收購案，為2016年該公司以260億美元（約新台幣7186億元）收購社群網絡平台LinkedIn的兩倍多，同時還是電子遊戲業有史以來最大筆的收購。這筆收購也出乎業界意料之外，並推動動視暴雪股價一度上漲25%。

微軟表示，交易已經得到微軟和動視暴雪董事會批准，但還要滿足一些成交條件，以及監管部門和動視暴雪股東的批准。預計這筆交易將在2023財政年度（即最遲明年7月）完成。公司的聲明指出，當前全球有30億人在玩遊戲，遊戲已發展成為規模最大、增長最快的娛樂形式，「這次收購將加速微軟遊戲業務成長，涵蓋手機、個人電腦、遊戲機及雲端等平台，並將為打造元宇宙提供基石。」

微軟公司董事長兼行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示：「遊戲是當今所有平台上最具活力和最令人興奮的娛樂類別，並將在元宇宙的發展中發揮關鍵作用。」他又指公司將對更多優質的遊戲內容、遊戲社群、雲科技等進行大量投資，以開創一個遊戲新時代，將更重視玩家和創作者，使遊戲變得安全和包容，從而擴大普及性。

為迎戰Netflix、Amazon？

總部位於美國加州的動視暴雪，成立於 1979 年，旗下的產品包括《決勝時刻》（Call of Duty）及《Candy Crush》等全球熱門遊戲。2017年6月，該公司打進財富美國500強，成為繼雅達利（Atari）和EA後，第三間被列入該榜的遊戲公司。2018年3月，動視暴雪在收入與市場價值方面為歐美最大的遊戲公司。

不過，暴雪旗下的遊戲近年的受歡迎程度有所下降，去年投行Baird的分析師報告顯示，《決勝時刻》和《魔獸世界》（World of Warcraft）的搜索量較上一年顯著下降，分別下降了32%和44%。

微軟此次收購背後，除了看好動視暴雪這間遊戲大廠外，也因為電子遊戲行業在疫情前以至疫情下的高速發展。去年，遊戲行業全球收入大增23%，分析公司NewZoo估計其收入接近 1,800 億美元（約新台幣49754億元）。

其實，自2014年起，納德拉便經已進行了一系列遊戲收購。單憑Xbox遊戲機，微軟已經是該行業的重要一員，如今與暴雪的交易更可說是「如虎添翼」，鞏固其業內的王者地位。暴雪旗下的熱門遊戲將有助於微軟擴展自己的Xbox遊戲機產品，並將其推向快速增長的電子遊戲和虛擬世界市場。

為了部署元宇宙發展，微軟還有另一領先優勢，就是VR技術等硬件配備，並早於2017年已投入巿場，其中最新的混合實境裝置HoloLens 2更是用家進入元宇宙的重要配備。

過去幾年，微軟在遊戲發展方面更加積極，包括在2014年以25億美元（約新台幣691億元）收購了瑞典遊戲開發商Mojang。去年，微軟亦完成了對美國遊戲開發商Bethesda的75億美元（約新台幣16142億元）收購。國際調查機構Ampere Analysis遊戲研究總監Piers Harding-Rolls表示，暴雪最重要的是提供了大量遊戲內容，「與其他媒體行業一樣，遊戲界也是內容為王。」他補充：「長遠而言，這筆交易應該有助於微軟實現其讓遊戲更便宜、更容易觸及（玩家）的雄心。」

面對像Netflix等串流平台近期紛紛加入遊戲界作競爭，暴雪的遊戲能大大增加微軟旗下遊戲部分的吸引力，並加強其遊戲串流服務，務求降低玩家成本從而吸引更多玩家，尤其是在智能手機普及但遊戲機較不普及的中低收入國家。

業界預期，此次收購或牽起行內的新一輪收購潮，單計去年便有五筆交易價值超過10億美元的遊戲公司收購，而隨着Amazon、蘋果和Netflix等殺入遊戲市場，短期內或會有更多類似的行業併購活動。

開拓元宇宙「軍事競賽」

值得注意的是，去年以來動視暴雪飽受公司內部性騷擾醜聞困擾。許多在職和離職員工紛紛站出來，在網上分享了在動視暴雪工作期間的遭遇，批評公司內存在「兄弟會」文化，嚴重歧視女性。暴雪聯合創始人Mike Morhaime也發表了一份聲明表示感到慚愧，承認辜負了女性員工。數千名動視暴雪現職和離職員工還簽署了一份公開信，支持美國加州公平就業和住房部對動視暴雪發起的訴訟案，甚至還發起罷工。期間，動視暴雪的相關遊戲開發工作停滯不前，比如《魔獸世界》的遊戲開發工作甚至一度停擺。

全公司9,500名員工中，將近20%已連署要求行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）辭職。動視暴雪的股價由去年2月的高峰到微軟宣布收購前一刻，經已下跌了約 40%。去年底，該公司推出兩款備受矚目的遊戲，銷售相信亦低於預期。因此，此次收購，外界也關注到微軟能否扭轉暴雪原本為人詬病的企業文化。

不過，從長遠來看，微軟收購動視暴雪不僅是在遊戲領域加碼競爭，也是在元宇宙這個大熱領域上加緊步伐，Meta、輝達（Nvidia）、網易等各大科技公司紛紛大舉投資後投入研發，微軟在此亦不甘後人。

事實上，動視暴雪打造的遊戲，玩家一般花費數百小時在遊戲中打造社區及互動，這某程度上可被視為元宇宙的「雛形」。目前，微軟已將旗下《Minecraft》和《最後一戰》（Halo）等遊戲的玩家社區視為建立元宇宙的「基本盤」。此次收購完成後，動視暴雪每月4億活躍用戶打造的各種社區，有望進一步加強微軟的元宇宙的戰略競爭力。

無可否認，遊戲是元宇宙目前最有望發展的一大板塊，不少企業均希望搶喝元宇宙的「頭啖湯」。正如投資顧問機構Aptus Capital Advisors股票分析師David Wagner表示：「這次微軟收購暴雪對消費者而言是一筆重要的交易，更重要的是這確實開始了元宇宙領域的軍備競賽。」

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文章授權轉載自《香港01》