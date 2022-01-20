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韓國政府擬在7年內投資4027億韓元開發PIM晶片

集微網 / 集微網

集微網消息，韓國政府決定在7年內投資4027億韓元開發內存處理(PIM)晶片。此次投資是繼2020-2029年投入1.01萬億韓元的PIM晶片開發項目之後的又一項投資。

據businesskorea報導，PIM晶片的特點是在內存中安裝AI處理器，該技術正在成為人工智能晶片行業的新範式。

韓國政府決定今年提供85億韓元作為應用程序接口成本，以便非大公司能夠更好地開發基於大公司開發的超大規模人工智能模型的人工智能解決方案和服務。與此同時，大型GPU計算資源將越來越多地與非大型企業、研究機構和高校共享。

預計到2025年，韓國政府的人工智能中心將包含1300多種不同類型的共享人工智能培訓數據。此外，韓國政府計劃今年挑選三所大學，它們將提供與電氣和電子工程、計算機工程和物理相關的人工智能晶片開發課程。

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