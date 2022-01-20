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人民幣全球支付占比12月升至六年高點 名列第四

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
SWIFT的資料顯示，2021年12月人民幣在全球支付的占比升至2.7%，排名第四。路透
SWIFT的資料顯示，2021年12月人民幣在全球支付的占比升至2.7%，排名第四。路透

環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布的資料顯示，2021年12月人民幣在全球支付的占比升至2.7%，成為全球第四大支付貨幣。

依據SWIFT的數據，人民幣在去年12月全球交易最廣泛採用的貨幣中排名第四，為2015年8月以來首見，也是2015年以來首度超越日圓。

美元的占比為40.51%，自去年6月以來一直穩居首位。排名第二的是歐元，占比為36.65%，英鎊以5.89%名列第三，日圓占比2.58%，排在第五名。

歐元已連續七個月排名第二，但12月的占比已降至八個月低點，與美元的差距擴大至3.86個百分點。

SWIFT在2010年開始追蹤這項數據時，人民幣的占比僅排名第35。過去十年來，人民幣的國際貨幣地位穩定上升。去年12月全球基金增持中國大陸公債至紀錄高點。

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