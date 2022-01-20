技術分析師點出「七大凶兆」 顯示美股多頭支柱逐漸瓦解

趕快繫好安全帶！因為今年美股走勢震盪勢必加劇。2022年初市場表現不佳，無論起因是通膨勁升、聯準會（Fed）動作慢半拍、還是新冠肺炎疫情沒完沒了，至少有一點可確定：美股漲勢已疲態畢露。

財經網站MarketWatch分析指出，從下列七項市場指標，可明確觀察到牛市支柱正搖搖欲墜的七大凶兆。

一，科技股摔車

科技股為主的那斯達克綜合指數近來陷入下跌旋渦，19日收盤正式跌入「修正」領域，是去年3月迄今首見。至此，那指已比11月19日觸抵的前波高峰回跌10.69%，符合華爾街傳統的「修正」定義。

不僅如此，那指18日收盤還跌破200日移動均線，是2020年4月來首次跌破這個備受關注的長期趨勢線，意味做多的投資人要留意了。而且，大型科技股也變成道瓊工業指數中表現最差的一群成分股，微軟、思科、蘋果、IBM年初以來都大跌。僅英特爾一枝獨秀，1月來漲4.1%。

二，半導體股重挫

半導體股在美股這波跌勢中首當其衝，高人氣的iShares半導體ETF（代號 SOXX）本周來暴跌7.3%，年初迄今更摔落8.5%，跌勢之慘直追那指。

技術分析師紐頓（Mark Newton）指出，這檔ETF常被當作衡量投資人對科技股胃口好壞的指標，如今已「回測2021年11月的低點」。他據此研判，近期之內，費城半導體指數（SOX）可能進一步下探3,400點；但若跌得夠深，仍有望反彈。

三，小型股死亡交叉

羅素2000指數的50日移動均線已跌穿200日移動均線，形成所謂的「死亡交叉」，是該指數推出以來第26次進入這種狀態。許多技術分析師認為，這標幟著「短期回檔恐逐步演變成更長期的下跌趨勢」。

這項小型股代表指數今年來的表現幾乎跟科技股一樣糟，今年來跌幅已達8.1%。

四，標普500百日均線失守

標普500指數的中期移動均線，即100日移動均線，在19日宣告失守，是去年10月來第一次跌破。這顯示，下一個淪陷的可能是200日趨勢線。

五，大盤指數羅素3000也閃凶兆

紐頓另指出，代表美股大盤指數的羅素3000指數如今已跌破去年12月所見的低點，技術線圖指向進一步惡化，「應會通行無阻下探2021年10月低點」。

他說：「這是成分股非常廣的美股大盤指數，所以現在很難說市場即將在觸及數月低點後觸底。重點是，股價走勢惡化，是技術性看跌的新發展，且量能還未顯得那麼『超賣』。」

六，恐慌指數偏高

常被用來估測投資人焦慮程度的所謂「恐慌指數」（VIX），全稱「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（Cboe Volatiity Index），2022年以來多半維持在相對高檔，盤旋在長期均值（約20點）上方。FactSet的資料顯示，VIX 19日收在23.85點，高於50日移動均線所在的20.24。

VIX走勢與股價走勢相反，所以VIX走高意味投資人押注於未來一個月股市動盪加劇。

七，德國公債殖利率轉正

歐洲最受關注的政府公債殖利率，即德國10年期公債殖利率，19日一度升到0.021%，是2019年迄今首次由負轉正，凸顯全球公債殖利率普遍上揚。同日，美國10年期公債殖利率升至1.826%，2年期殖利率升破1%，反映市場如今預期Fed將積極收緊貨幣政策。公債殖利率急升削弱股票吸引力，正對美股構成壓力。