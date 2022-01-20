快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

彭博：Waymo和J.B. Hunt在德州簽署自動駕駛卡車協議

集微網 / 集微網
Alphabet Inc.旗下的Waymo與J.B. Hunt Transport Services Inc.簽署了一項多年期協議。圖／路透社
Alphabet Inc.旗下的Waymo與J.B. Hunt Transport Services Inc.簽署了一項多年期協議。圖／路透社

集微網消息，據彭博社報導，Alphabet Inc.旗下的Waymo與J.B. Hunt Transport Services Inc.簽署了一項多年期協議，將在德州使用自動駕駛卡車運輸貨物，這是其利用自動駕駛技術重塑交通運輸的最新舉措。

兩家公司在一份聲明中表示，採用Waymo技術的大型機器人卡車將在「未來幾年內」開始商用，但未提供具體日期或財務條款。Waymo還同意與J.B. Hunt的貨運管理服務進行整合。

此舉是實現貨運和物流行業自動化的廣泛努力中的一部分，從聯邦快遞（FedEx Corp.）到優步（Uber Technologies Inc.）等公司都參與其中。但安全倡導者質疑這項技術並推動了更多監管。

新協議建立在Waymo與J.B. Hunt的現有合作夥伴關係之上。6月，兩家公司宣佈在德州休斯敦和沃斯堡之間試行自動駕駛貨運服務。到12月，Waymo表示，這些測試已經交付了超過86萬2千磅的貨物，沒有任何超速事件或交通事故。Waymo還宣佈與United Parcel Service Inc.建立合作夥伴關係。

Credit Suisse分析師Dan Levy在一份報告中表示，該公告表明Waymo將成為TuSimple Holdings Inc.等自動貨運公司的主要競爭對手。

Uber Alphabet

延伸閱讀

苗縣下學年推高中雙聯學制 今率先與加拿大簽署備忘錄

T1聯盟／胡瓏貿20分9籃板 海神大勝雲豹拉5連勝

T1聯盟／庫薩斯30籃板破聯盟紀錄 海神退中信特攻

93歲翁獨自開車外出…遇雪受困39小時 7善心人接力助脫困

相關新聞

技術分析師點出「七大凶兆」 顯示美股多頭支柱逐漸瓦解

趕快繫好安全帶！因為今年美股走勢震盪勢必加劇。2022年初市場表現不佳，無論起因是通膨勁升、聯準會（Fed）動作慢半拍、...

四大助力加持 美股在聯準會升息下仍有支撐

美股標普500指數在2021年大漲27%後，2022年初表現不理想。尤其美國聯準會（Fed）看來已打定主意將啟動升息力抗通膨，投資人今年該避開美股以策安全嗎？

人民幣全球支付占比12月升至六年高點 名列第四

環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布的資料顯示，2021年12月人民幣在全球支付的占比升至2.7%，成為全球第四大支付...

三大推力接連出現 通膨問題如何解？

從2020年第3季開始，物價高漲成為最受關注的社會議題。然而與肺炎疫情不同的是，並非每個國家在當前都有物價上漲的問題；就算有，其背後的成因也不盡相同，想要有效緩解自然難上加難。

30年首遇全球性通膨 外媒列七大原因

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】全球不只面對疫情危機，還遇上嚴重的通貨膨脹！近期歐洲國家、美國、加拿大、土耳其、韓國等，都處於近30年來的最高通膨水平，外媒20日整理出7大原因，包含能源價格上漲、供應鏈

豐田日廠因Omicron停工 估影響Camry等1,500輛車生產

豐田汽車宣布，位於愛知縣的堤（Tsutsumi）工廠部分產線從19日到22日停工，預料影響1,500輛車生產，包括暢銷車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。