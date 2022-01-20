彭博：Waymo和J.B. Hunt在德州簽署自動駕駛卡車協議

集微網消息，據彭博社報導，Alphabet Inc.旗下的Waymo與J.B. Hunt Transport Services Inc.簽署了一項多年期協議，將在德州使用自動駕駛卡車運輸貨物，這是其利用自動駕駛技術重塑交通運輸的最新舉措。

兩家公司在一份聲明中表示，採用Waymo技術的大型機器人卡車將在「未來幾年內」開始商用，但未提供具體日期或財務條款。Waymo還同意與J.B. Hunt的貨運管理服務進行整合。

此舉是實現貨運和物流行業自動化的廣泛努力中的一部分，從聯邦快遞（FedEx Corp.）到優步（Uber Technologies Inc.）等公司都參與其中。但安全倡導者質疑這項技術並推動了更多監管。

新協議建立在Waymo與J.B. Hunt的現有合作夥伴關係之上。6月，兩家公司宣佈在德州休斯敦和沃斯堡之間試行自動駕駛貨運服務。到12月，Waymo表示，這些測試已經交付了超過86萬2千磅的貨物，沒有任何超速事件或交通事故。Waymo還宣佈與United Parcel Service Inc.建立合作夥伴關係。

Credit Suisse分析師Dan Levy在一份報告中表示，該公告表明Waymo將成為TuSimple Holdings Inc.等自動貨運公司的主要競爭對手。