30年首遇全球性通膨 外媒列七大原因
【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】全球不只面對疫情危機，還遇上嚴重的通貨膨脹！近期歐洲國家、美國、加拿大、土耳其、韓國等，都處於近30年來的最高通膨水平，外媒20日整理出7大原因，包含能源價格上漲、供應鏈缺貨、運費飆漲、基層工資上漲、氣候影響、貿易壁壘，以及疫情期間各國對企業與勞工的福利政策支出過高，以至於通膨危機變成了全球性問題。
《外媒》整理，部分歐洲國家如英國，美國、加拿大、土耳其、韓國等，都在近期承認，都處於30年來的最高通膨水平，經濟學家認為這並非暫時性通膨，而是全球性的議題。
油價與天然氣
《路透社》報導以英國為例，消費者通膨率已達5.4%，超過經濟學家此前預測的5.2%，這是英國1992年3月以來的最高通膨率，也迫使英國央行再次升息。學者指出，當大多數發達經濟體通膨率急劇上升時，反映出全球能源與供應鏈困難，造成直接的物價壓力。
對此，《BBC新聞網》20日整理出7大全球性通膨的可能原因，首先是能源價格，疫情開始時油價暴跌，隨後需求暴增，本週已來到七年高位，天然氣價格漲得更嚴重，原因是各地需求增加，以及去年歐洲寒冬期已耗光儲備量。
供應鏈危機與成本增加
再來3點也直接與疫情相關，大流行期間日常消費品價格上漲，加上主要製造商停工，塑料、混凝土與鋼材等材料短缺，導致供應鏈成本上升，同時全球航運需求上升，運費上升必然轉嫁到消費者身上；另外，疫情期間也讓很多勞工離職或轉換跑道，像是美國去年4月就寫下史上單月最多辭職者的紀錄，讓雇主不得不提高基礎工資，找尋新血。
各國對疫情期間的福利政策支出也是問題，為了保護企業經濟活動，保護工人生計（像是對低收勞工的福利政策），公共支出與借貸普遍增加，發達經濟體避免不了的保護政策，成為推升通膨的無奈之舉。
另外，貿易壁壘（如脫歐，美、中貿易）、異常氣候打擊也都是原因之一。
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