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豐田日廠因Omicron停工 估影響Camry等1,500輛車生產

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
豐田汽車宣布，位於愛知縣的堤（Tsutsumi）工廠19日到22日停工，預料影響1,500輛車的的生產。路透
豐田汽車宣布，位於愛知縣的堤（Tsutsumi）工廠19日到22日停工，預料影響1,500輛車的的生產。路透

豐田汽車宣布，位於愛知縣的堤（Tsutsumi）工廠部分產線從19日到22日停工，預料影響1,500輛車生產，包括暢銷車款Camry。這座工廠日前通報十幾名員工確診新冠病毒。

這是豐田最新的停工措施，此時新冠肺炎疫情正肆虐亞洲。豐田已宣布天津廠停工。由於北京港口爆發疫情，鄰近北京的天津正進行大規模篩檢。

豐田表示，由於汽車業持續面臨晶片缺貨，可能無法達成本會計年度生產900萬輛車的目標。豐田股價18日大跌5%，寫下2018年12月來最大收盤跌幅，但19日收盤隨即反彈2%。

另外，本田汽車今（20）日表示，三重縣附近的鈴鹿廠預計2月初復工，將恢復約90%產能。本田表示，這次減產與全球晶片缺貨和海外工廠爆發疫情等供應鏈問題有關。

日產執行長內田誠同日接受彭博資訊採訪時說，生產正步上復甦軌道，儘管供應鏈吃緊仍帶來不確定性。他說：「我們預估，市場將復甦，但疫情仍未明朗，我們須做好準備和持續注意整個情勢。」

豐田 疫情 北京

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