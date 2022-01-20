周杰倫NFT暴起暴落？想追名人NFT，先小心四大殘酷真相

1月8日，由藝人周杰倫加持的「Phanta Bear」NFT，一度衝上全球最大交易平台OpenSea的即時交易量冠軍，更傳出有網友靠轉賣獲利千萬，但本週一已滑落到18名。至於歌手陳零九、名廚江振誠的 NFT雖創佳績也傳糾紛。這場名人NFT的局怎麼看懂？為何買NFT最好別亂Google？《遠見》採訪達人，點出四大殘酷市場真相。

台系NFT闖出全球第一！由藝人周杰倫旗下潮牌PHANTACi團隊、 與區塊鏈平台ezek聯名發行的「Phanta Bear」NFT，雖曾遭遇經紀公司切割非本人發行，只是「禮物」。但周杰倫放上個人IG頭像協助曝光後，引發超人氣追捧，1月8日登上全球最大NFT平台OpenSea的24小時交易量冠軍！成就另一種台灣之光。

而這系列NFT在1月1日首波發售時，單價約0.27以太幣（ETH），截自1月17日，在OpenSea上的地板價（Floor Price，意指市場上最低成交價）已漲到3.86 ETH，不到幾週就翻漲14倍，難怪國內已傳出有人靠著轉賣獲利千萬台幣。

而近期另一位藝人陳零九發行「YOLO Cat Club」NFT，也一度衝上OpenSea全球百名榜內；名廚江振誠發行全球首款可以吃的 NFT，則一上線就被粉絲秒殺。從這些線索似看出，NFT熱潮不只存在歐美，華人圈也熱翻？

台系NFT爆紅，看出華人搶進風潮

最近切入NFT收藏的唱片圈資深企畫統籌詹詠淇便表示，她觀察多個相關群組，發現兩岸三地想投資NFT的人相當多，連中國網路長城，都擋不了大陸網友熱血競標，唯一阻礙是英文宣傳看不懂。

主要是過去此市場多由歐美社群主導，在這次周杰倫潮牌團隊，懂得中文化宣傳與鎖定華人市場後，障礙已打通。

至於其他台系NFT均有類似優勢，自然見證了華人搶標NFT的購買力。

但在暴紅後，卻帶來爭議。例如陳零九與江振誠的NFT銷售，都出現技術問題。至於周杰倫「Phanta Bear」NFT在創下全球交易冠軍後，於本週一（17日）24小時交易量已掉到18名，真的還該追買嗎？

NFT該怎麼投資不上當？《遠見》記者採訪NFT收藏達人黃彥霖；與熟諳娛樂界，也有NFT收藏經驗的詹詠淇，點出四大殘酷真相。

1. 名人NFT，就是新世代高爾夫球證

黃彥霖分析，這類有名人加持的NFT，歐美最知名的例子就是「無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club）」。現在公開表示購買過無聊猿的歐美名人都大有來頭，包括：NBA明星球員史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、NBA小牛隊老闆馬克．庫班（Mark Cuban）、美國最紅脫口秀主持人吉米．法隆（Jimmy Fallon）等。

擁有這系列NFT，就代表自己跟這群名人是「同一掛」，有點像是以前台灣人，拿著很多企業大老闆都會去的那張高爾夫會員證來炫耀的效果。而這類NFT價格常翻漲數十倍，也都是因為名人效應。

也因此，當周杰倫將「Phanta Bear」NFT放上自己IG頭像，再用空投方式贈送給五月天主唱阿信，可以想見買了NFT，就形同跟這些天王級藝人是「同一國」，難怪競標價格跟著暴漲。

只是，此類 NFT 俗稱肖像式NFT（Profile Picture NFT），或以台灣人最能理解的方式就是大頭貼，目前以人際上的社群地位追逐居多。黃彥霖提醒，若以投資角度想要追買的人，需思考這樣花大錢是否真有回報？

如果是周杰倫潮牌的鐵粉，其實就可以透過長期追蹤對方官方動態，第一手取得官方首發NFT訊息搶購，而不是去OpenSea這類被稱為二級市場的平台，去追捧其他人抬高價轉售的NFT。一不小心，就可能發現交易轉冷，想轉手已「有行無市」。

2. 江振誠、陳零九NFT技術出包，沒法管？

此外，藝人陳零九發行「YOLO Cat Club」NFT，上線時間竟超前，讓準時搶買的粉絲撲空；江振誠的「SEED」NFT原擬上線250枚，則不慎多鑄造成450枚，多出的部分一度不被發行方認可，卻有人購買，均引發網友不滿。

所幸，目前根據這兩個團隊官方聲明，並非刻意欺騙，表示將妥善處理。自區塊鏈世界出現之初，便有「程式碼即法律」的精神，若程式碼有漏洞，將無上級機關可以保護監管。但是，根據黃彥霖觀察，未來若有人購買NFT遇上同樣問題，大多時候只能先認栽。

這背後，主要是區塊鏈產業的驗證機制還未完善。像是去中心化金融服務雖已比NFT發展成熟，許多服務鬧出程式碼漏洞，被駭客盜取巨資事件，至今層出不窮。直到最近，這類服務才逐漸有審計機構，事前審理程式設計。而NFT更加新興，更難期待事前會有審計機構把關。

所以購買者要理解，即便是跟官方確認購買的NFT，仍可能出現技術問題，或被駭客盜取。這一切除非發行項目的團隊願意負責，是無法賠償的。

3. NFT入門，首要金律是別亂Google？

至於理解NFT的高風險，仍想切入投資的人，如何入門？剛切入NFT收藏的詹詠淇提醒，事前針對想買的NFT上網做研究，是應該的，但千萬別亂Google。

她以自己血淚經驗指出，曾用Google搜尋某知名NFT官網，結果不幸連上偽裝的釣魚網站，被騙買了兩支假貨NFT，血本無歸。後來才得知這類釣魚網站、假資訊相當氾濫，剛入門的人不容易辨識。

她建議，最好的方式是找周遭真正懂的朋友，一個個步驟教導；若無人可結識，也可參加「Demi Human」這類友善專業的國內NFT社團交流。

此外，現在發行NFT的團隊，多會在Discord新興社群工具上發布消息，參加官方的Discord頻道，絕對比亂Google更能第一手取得資訊。

4. 鎖定官方「荷蘭式拍賣」，避免追高價

黃彥霖指出，現在許多專業的NFT發行團隊，首發時會採取「荷蘭式拍賣」，通常對購買者比較有保障，建議入門者可以鎖定這類活動下手。

「荷蘭式拍賣」是什麼？這方式最早源自荷蘭19世紀拍賣鬱金香，是從最高價開始，依著時間一次次遞減價格來銷售商品。由於違背傳統人性追漲思惟，比較容易讓參與競標的人士用理性思考出價，較能標到合理價格。

總之，如此看來，NFT市場仍處於無法可管的蠻荒狀態，從中獲利的可能是少數幸運兒。專家均建議，一開始還是用純收藏的心態切入，且做好資產控管，才是長久之道。

（本文出自2022.1.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）