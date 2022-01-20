比特幣交易必用幣安平台，趙長鵬身價因此贏過Google和Meta創辦人，暴富傳奇誰能複製？

《彭博》一紙億萬富翁指數，將幣安創辦人兼執行長趙長鵬的身價，推升為全球第11大首富。他所創立的幣安，堪稱「富豪製造機」，把加密貨幣當成獎金發放給員工，帶領員工也晉身億萬富翁。幣安幣一顆現在換算值台幣1萬3000餘元，一般人還有機會複製他的暴富之路嗎？

站在手機螢幕的那一端，趙長鵬接受《遠見》專訪時，人正在杜拜，他所創立的加密貨幣交易所幣安（Binance），剛與杜拜世界貿易中心管理局（DWTCA）簽署了合作協議，共同推動在杜拜建立一個「全球虛擬資產的產業中心」。

身穿印著幣安logo的黑色T恤，三顆釦子扣了兩顆的規整，還留著軍人般的平頭，趙長鵬看起來的確完全沒有首富的感覺，甚至在整整一個小時的採訪中，從頭一路站著到談話結束，完全隱藏了個人淨資產高達960億美元（約台幣2.65兆元）的氣勢。

兩岸共同熱搜，趙長鵬到底是何人？

晉身新華人首富，首先是中國媒體《財經》的微博發文，估算趙長鵬的身價超越中國首富、農夫山泉董事長鍾睒睒成為「華人首富」，並躋身全球十大富豪之列。消息一出，頓時人人震動，成為當天兩岸共同熱搜，毫無例外都在問：「趙長鵬到底是什麼來頭？」

那是發生在2021年12月1日，他的身價被估到900億美元，時隔不過兩個月，他的名字再度出現在美國媒體《彭博》的億萬富翁指數上，身價竟暴漲到960億美元。

在2022年1月10日的億萬富翁排行榜上，他超越亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani），還贏過了臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）及Google創辦人佩吉（Larry Page）。（編按：之後排名在這些人之後）

隨著首富頭銜落到了幣圈人士的頭上，讓人看不見也摸不著的加密貨幣，到底是炒作的龐氏騙局？抑或數位時代的新型黃金？讓人更看不清了。但比特幣在2021年瘋了一般的漲勢，或可佐證幣圈的影響力愈來愈大。

幣安幣1年漲16倍，員工也跟著致富

不過，今年（2022年）45歲的趙長鵬的財富實力仍不容小覷，更激動人心的是，他帶領著幣安員工，也同時晉身億萬富翁。

加密貨幣的世界，除了比特幣、以太幣、狗狗幣為眾人所熟知外，加密貨幣交易所也會發行交易所幣，幣安所發行的交易所幣便稱為「幣安幣」（BNB）。截至2022年1月13日，幣安幣市值約達到800億美元，僅次於比特幣、以太幣，位列全球第三大加密貨幣。

「幣安現在應該有將近4000人員工，然後員工數常在變，因為每天都有新人加入，」趙長鵬笑說，還不經意透露了幣安驚人的待遇報酬。

幣安多數員工喜歡工資是拿法幣或者是穩定幣，用於日常生活，但也有很多員工的「bonus」（獎金），喜歡拿幣安幣。「他們收到幣安幣之後，是賣或者不賣，那是他們的決定，」趙長鵬說。

致富的重點便在於，當初沒有賣掉幣安幣的人，其實現在都是大賺特賺，身價水漲船高。

隨著新冠疫情爆發，幣圈再度進入新一輪牛市，員工各自持有的幣安幣也漲了超大一波。趙長鵬舉例，2021年1月時，一顆幣安幣才30美元，一年之後的1月14日，已經來到480美元，漲了16倍，一顆幣安幣現賺台幣1萬3000餘元，再次證實了那句話「幣圈一日，人間十年」。

成為幣安幣的員工的確是「有夠新奇」的體驗，而且幣安的組織結構不是典型的公司，它沒有辦公室，分佈於全球的近4000名成員均在家辦公。一名幣安員工曾說，他的入職手續是飛到HR所在的城市，在HR家裡辦理。

首富第一個財富密碼：自家交易所幣

趙長鵬本人，也因為長抱手中的幣安幣，鑄造了日後的財富密碼。

幣安在2017年7月進行「首次代幣發行」（ICO）時，融資規模達1500萬美元，於是給每位員工多發了一個月工資等值的幣安幣做為鼓勵，當時一顆幣安幣大概1毛5美元。過了三年之後，財務跑來詢問趙長鵬，有一個2017年發幣給他的交易帳號裡，約有5萬個幣安幣，為什麼裡面的幣從來沒有動過？

趙長鵬這才發現，三年下來，自己沒做什麼投資理財，竟然平白就多了價值2000萬美元的幣安幣，後來他陸續提幣做為生活開銷，「一直到現在，這筆錢都還沒花完，」趙長鵬說。

趙長鵬也透露，未來在條件允許下，他計畫捐出99％的財富。

首富第二個財富密碼，創立虛幣交易所

真正讓趙長鵬躋身首富之列的關鍵，其實還是他所創立的幣安。

從《彭博》的億萬富翁指數可知，趙長鵬的個人淨資產數值，主要是對於幣安這間交易所的估值而來。

這間全球最大的加密貨幣交易所，截至2022年1月14日，交易量達到4680億元台幣，而幣安不過是一間成立不到五年的公司，價值像是「坐火箭」般飆升。

有人形容加密貨幣交易所是幣圈的「莊家」，做的是穩賺不賠的生意。

究竟，連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也是用戶的幣安，是如何從零開始、擊敗眾多一同競爭的交易所、到至今擁有數百萬用戶的呢？。

趙長鵬出生於中國江蘇，12歲就移民加拿大，父母都是老師。讀中學時，趙長鵬當了四年排球校隊隊長，但「不是負責殺球的那個人」，他說自己在場上更像黏合劑──個子不是最高，攻擊力不是最強，而是站在協調全場的做球位置。這種中間路線，令人聯想到幣安的商業模式。

幣圈日常如虛幣價格，暴起暴落

大學學的是計算機科學，曾任職於《彭博社》（Bloomberg Tradebook Futures）擔任技術總監，可見程式功力高強。

自稱「25歲到35歲之間工作都不是特別賣力」的他，此刻已算是人生贏家。關於他命運的轉折，一則流傳最廣的故事是，2014年他看到加密貨幣的發展潛力，毅然賣掉上海的房子，把資金「歐印」（All in）換成比特幣，並加入了OKCoin，擔任首席技術官。這是一個法定貨幣和數位貨幣之間的交易平台。

但任職不到一年，便辭職創立幣安，一個自行開發、不涉及法定貨幣、「純粹」的數位資產交易平台。幸運的是，在首次代幣發行（ICO）中為幣安募得1500萬美元的資金。

但高興的時間沒有太久，上線後， 幣安幣的價格立刻跌破了ICO的發行價。

「這應該是我生命裡壓力最大的兩週半，」趙長鵬苦笑著回憶，當時有數萬投資人投入幣安的項目，辜負了這群人的信任，令他十分難受。還好兩週半之後，幣安幣的價格回升，而且很快超出了六倍，後來就再沒有跌破過發行價。

厄運未完，更大的折騰發生在一個半月後。當局下令，監管境內所有的加密貨幣交易所，幣安被迫離開這個曾是全球最大比特幣交易和挖礦中心的國家，原本位於上海的團隊一起搬到了日本。

經營交易所，過程驚心動魄

接著是2018和2019年是加密貨幣的寒冬年，幣價大跌，比特幣一度崩盤。幣安努力過冬的時候，巨大的挑戰又來敲門──駭客偽裝了一個提幣行為，攻破了幣安提幣系統的一小部分，提走了7000顆比特幣，當時價值4000萬美元，幸好沒有攻破幣安的錢包。

趙長鵬與團隊當機立斷，花錢很快買回了7000顆比特幣，以保證提供給用戶的比特幣充足無虞。對全世界最大的加密貨幣交易平台，當然是重大挫折，幣安也暫停充值提幣，但是交易沒有停，為期一週。

在這一週裡，整個團隊基本上全力投入補救，幾乎沒有人能睡個安穩覺，每個人睡一、兩個小時就起床繼續工作，實在睏得不行，就再睡一、兩個小時，然後又繼續奮戰。

「那一週，團隊對系統架構的改動，可能超過我們過去的一年半，」剃成平頭方便整理的趙長鵬說。

種種事件，無不嚇到人的心臟快跳出來，驚心動魄的程度，趙長鵬現在去看動作片和驚悚片，就深深覺得多數的電影都不夠刺激。

幣安打敗對手，三招贏的策略

經歷各種磨難，幣安還是時下年輕人最喜歡的交易平台，趙長鵬歸納幣安的競爭力有三，一是保護用戶的價值觀，二是產品的實力，三是極致服務。

幣安很重視用戶，趙長鵬以2017年遭監管封殺為例，當時也規定必須將用戶購買加密貨幣的錢，按照原價賣回給用戶。由於幣安當時還輔助了另外四個ICO在幣安的平台上執行，這4個幣因為禁令全部跌破了發行價，又得把用戶原來投資的錢還回去，但是這四個發行單位沒有足夠的錢發還給用戶，於是幣安跳出來承接，整個的差距總共是600萬美元左右。

「我們大概開了一個10分鐘的會，就決定由我們來賠這筆錢，趙長鵬說，這是幣安自成立以來最大的一單筆花費，一口氣花完了所有存款的40幾％，而且他們才上線一個半月。

然而這麼做了之後，反而讓幣安頃刻收穫了全球用戶的心，之前沒有其他交易所這麼做，之後也沒有其他交易所做過，用戶的眼睛是雪亮的，在當時中國許多加密貨幣交易所被迫關閉，它們的用戶之後就轉投幣安的懷抱，由於足夠的用戶，幣安在一個月後便產生獲利。

幣圈常見詐騙行為，曾經有用戶在DeFi（去中心化金融）上面被騙了錢，然後找幣安幫忙，儘管不是發生在自己的平台上，幣安也會請人花力氣協助追蹤，乃至於好幾次，還幫用戶把錢追回來。

「趙長鵬模式」致富，怕你學不會

若是從產品和服務的面向看，幣安也創所有交易所之先，將操作介面改成簡潔版設計。而通常多數的交易所只支持一、兩種語言，幣安上線不到一個月，就支持九國語言，現在介面則支持31種語言，客服支持12種語言。

這個更國際化的交易平台，持續將「user focus」進行到底。在幣安之前，如果是在交易所上向客服系統提問，最快兩週後得到回應，一般是等兩個月。然而幣安規定，不管再忙，所有的客服工單一天之內一定要全部清空，最多只能讓用戶等24小時。如今，可以直接在網站或手機App提問，通常只需要等幾分鐘就會有人因應。

如果想像趙長鵬一樣，也去成立個加密貨幣交易所，同樣也能步上暴富之路嗎？

「區塊鏈等技術不是太大的問題，」曾經開過加密貨幣交易所的台灣人厚澤說，現在大約出資10萬台幣，就能買到交易所的程式碼，改一下上面的圖，就可以成立一個自己的交易所。

但厚澤的交易所後來倒閉了，原因就是太容易成立了，進入門檻太低，很多人都能做。「重點不在於你可不可以做出一間交易所，而是可以吸引人流來使用你的交易所嗎？」厚澤解釋說。

如果想依循「趙長鵬模式」成為有錢人，方式一是買到一檔會大漲的加密貨幣，如果很難預測何種幣會大漲，或是無法承擔幣價暴起暴落的風險，第二條可能的路，不妨考慮加入幣安，為趙長鵬工作。問題是，你想嗎？

（本文出自2022.1.18《遠見》網站，未經同意禁止轉2載。）